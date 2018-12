Rescató a 11 cachorros recién nacidos de una caja en medio de la tormenta

Luis contó a Multivisión que ayer pasada la fuerte tormenta en un predio que hay en Bº Aerolíneas junto a su hijo vieron una caja. Pensaron que contenía basura, pero se encontraron con once cachorritos recién nacidos, con los ojos sin abrir y restos del parto. Estaban totalmente mojados y fríos.

Los perritos de inmediato fueron puestos a resguardo por ellos, los bañaron con agua caliente y los pusieron en una nueva caja para que entrar en calor.





Luego buscó desesperado dar con algún veterinario hasta que Sergio David Ferri le explicó como acobijar y alimentar a los perritos hasta tanto pueda conseguir un lugar seguro y permanente.

“Se tomó todo el tiempo necesario para explicarme lo que tengo que hacer y por su parte él, me dijo colocarlos en un lugar seco con una botella con agua caliente envuelto en una toalla en la caja, tiene que hacer una mezcla de leche de vacuna, crema de leche y un huevo por litro para generar una leche maternizada, para usar como mamadera, una jeringa y una gomita de válvulas de bicicleta que hará como tetina”.

El vecino, sabe que lo ideal sería encontrar madres sustitutas para alimentarlos aunque sea por 2 meses para que puedan ser dados en adopción.

"Tienen muy pocos días porque todavía no abrieron los ojos, y todavía tienen restos del cordón umbilical, así que evidentemente tienen pocos días. Es triste la verdad ver lo bajo que llega el ser humano muchas veces, para tomar una actitud como esta porque, no sé, de última podría haber recurrido a gente de la sociedad protectora de animales para conseguir reforzar el alimento a la madre y no tirarlos, tenían que esperar 2 meses para que los animalitos estén en condiciones de alimentarse por su cuenta y darlos en adopción" manifestó.







Los que deseen ayudar a Luis, que tuvo este hermoso gesto, pueden llamarlo al 4960778.