El hermano de Macri presentó un escrito y aseguró que nunca pagó una coima

Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, presentó un escrito y no respondió preguntas hoy ante el juez Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py, citado a declarar en el marco de una causa anexa a los Cuadernos de las Coimas K. El empresario está acusado de haber pagado coimas a funcionarios kirchneristas desde su lugar como ejecutivo de la compañía Autopistas del Sol, concesionaria de la Panamericana.

El retirarse de los tribunales federales, el hermano del presidente Mauricio Macri aseguró:"Nunca en mi vida pagué una coima". Además, y consultado sobre el rol de su padre, Franco, en el presunto pago de sobornos, afirmó: "Pregúntenle a él".

Es que la misma acusación sobre el pago de coimas pesa sobre su papá, cuya defensa alegó cuestiones de salud para suspender la indagatoria que también había sido programada para hoy. El hermano del Presidente arribó esta mañana desde los Estados Unidos y se trasladó directamente a Retiro para cumplir con el trámite judicial.

Este caso es una derivación del expediente iniciado a raíz de las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. En esa causa, el ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), Claudio Uberti, confesó como arrepentido que todos los meses recibía dinero proveniente de las firmas del sector que debía controlar. Esos fondos -aseguró- eran entregados a Néstor Kirchner y al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

A raíz de esos dichos, fueron citados el papá y el hermano del presidente para que ejerzan su derecho de defensa. También fueron convocados a declarar directivos de las empresas Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias, Caminos del Río Uruguay.

La ronda de indagatorias se extenderá hasta el próximo 27 de diciembre cuando deban presentarse el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un día antes será el turno del ex secretario de Obras Públicas José López y de Uberti, quienes declararon como arrepentidos en el Caso Cuadernos.

Fuente: Infobae