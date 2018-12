Desde la Iglesia Evangélica contradicen a Olmedo y dicen: "No nos representa"

Desde la Federación de Iglesias Evangélicas le enviaron una durísima carta abierta al diputado nacional Alfredo Olmedo afirmando que “sus declaraciones no lo representan”. Todo lo que dice va contra las escrituras. Lo mandaron a leer la Biblia.

Néstor Míguez, presidente de Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) y pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en su carta abierta enviada a título personal, advierte que muchas de las declaraciones y posiciones de Olmedo respecto a varios temas están muy lejos de las enseñanzas de las Escrituras y las doctrinas evangélicas.

“No se puede ser fiel al Sermón del Monte de Jesús y al mismo tiempo decir que se premiará a quien abata a otra persona. No se puede ser pacificador y propiciar la descalificación, la confrontación, el odio o desprecio por el que piensa diferente. No se puede ser anunciador de buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, sanar a los de quebrantado corazón, liberar a los oprimidos (Lucas 4:18-19), con un discurso que ignora nuestra responsabilidad por las injusticias cotidianas, que solo le interesa cierto moralismo discriminador, que justifica un sistema de desigualdades extremas”, señaló en su misiva.

“Por cierto la Biblia nos indica un camino ético en cuanto a la sexualidad, en el cual usted ha puesto énfasis, aunque su propia vida dista de ser ejemplar en ese sentido”, relató.





Evangélico, moda o marketing

Luego de enumerar las buenas acciones que deben seguir los cristianos, basadas en la justicia, el perdón y amor, manifestó: “No le he escuchado a usted siquiera mencionar estos temas; al contrario, a veces sus palabras y hechos parecen justificar lo contrario (...).

Estas deben ser las prioridades en el programa de un creyente evangélico que busca servir a Dios y al prójimo desde la política”. En otro párrafo afirmó: “Ser evangélico no es cuestión de moda o marketing electoral: es ser consecuente con una visión de vida llena de amor y gracia. (…) Es procurar la justicia que preserva la vida, no la que la quita. No tiene sentido defender la vida intrauterina, y luego despreciar la vida del joven o el adulto, diciendo incluso que mataría a su propio hijo si lo ve en una manifestación. Nada más lejos del Evangelio. (…)

Sé que vivimos en un mundo donde abunda la violencia, donde algunos empujados por la miseria y otros por la ambición, explotan a sus prójimos, roban y asesinan. Sé que son necesarias leyes claras y justas y fuerzas que las impongan. Pero todo ello debe ser hecho con un espíritu profundamente democrático, respetuoso de la dignidad de todas las personas y pueblos.

El testimonio de los creyentes, lejos de exacerbar el prejuicio y la venganza, debe contribuir a una mayor justicia social, a la paz y la vida abundante. El evangélico no se guía por las encuestas, el favor periodístico, o la moda dominante, sino por la Palabra de Dios. (…)

Yo no soy quién para juzgar la fe de otros. Pero sí debo decirle que, como evangélico, sus declaraciones no me representan”.

Finalmente, Míguez describió a Olmedo como una persona de abundantes recursos económicos, terrateniente con tierras obtenidas por herencia y dádivas.