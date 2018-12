Bailarina salteña contó su experiencia de trabajo con Juan Darthés

Sin dudas, la fuerte denuncia de Thelma Fardin, joven actriz que tuvo importantes papeles en telenovelas argentinas, contra Juan Darthés abrió un poco resuelto debate sobre los casos de abuso en el mundo del espectáculo. La chica contó que durante una gira con el elenco de “Patito Feo”, hace diez años, Darthés abusó sexualmente de ella.

Desde una mirada local, InformateSalta dialogó con Sabrina Sansone, bailarina salteña, quien tuvo la oportunidad de trabajar con el actor que ya suma dos denuncias, junto a la de Calu Rivero.

La directora de “Salta Danza” también habló de cómo es el ambiente del espectáculo en Salta y contó situaciones de abuso que vivió en reiteradas ocasiones.

“Dentro del ambiente del espectáculo hay muchas situaciones donde, cuando uno tiene que pedir un sponsor para una obra o presentación, te quieren meter en un juego donde si acceden a ser tu sponsor, a cambio pretenden que lo acompañes a una cena”, dijo.

Sansone se destaca por ser una de las artistas más emprendedoras de Salta, con su propia escuela de baile donde además se dan cursos de teatro y canto. Además trabajó mucho en Buenos Aires en importantes proyectos como “Fuerza Bruta”, y fue coach en “Bailando por un Sueño”.





“Tengo una escuela de comedia musical, trabajo en teatro, canto y baile. En mi escuela tengo tres maestros varones de los que nunca tuve ninguna queja. En Buenos Aires, nivel artístico, nunca me paso de tener que entrar a una comedia o un espectáculo y que me hayan pedido algo a cambio. Incluso cuando participé en el Bailando por un Sueño, jamás me pasó nada”, señaló la mujer.

Sobre su experiencia de trabajar con Juan Darthés, contó: “Lo conocí por trabajo hace 16 o 17 años, yo en ese momento bailaba tango en un espectáculo que se llamaba “Tango Loco”, en la Trastienda, en San Telmo (Buenos Aires). El hacía su repertorio, cantaba, y yo aparecía en dos cuadros bailando alrededor de él. En ese momento a mí me parecía una buena persona, en el camarín siempre estaba con su esposa”.

Con respecto a las denuncias de Calu Rivero y Thelma Fardin, dijo: “Yo no salgo a defenderlo, lo conocí hace mucho. Pero creo en las denuncias de las actrices, no creo que mientan. Creo al 100% a las chicas que denuncian. No creo que nadie se beneficie con hacer una denuncia así”.