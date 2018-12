Organizaron un festival para que un merendero consiga comida

Hace semanas atrás, InformateSalta daba cuenta de la desesperante situación que atraviesa el merendero “por la Sonrisa de los Niños”, el cual funciona en B° Unión de la ciudad de Salta, dado que el poco alimento con el que cuentan para asistir a los niños se les está acabando y temen no contar con nuevas provisiones, puesto que no reciben ayuda de ningún tipo para subsistir.

Miriam Llanes es una de las seis madres que trabaja en el merendero, quien en diálogo con InformateSalta había comentado los detalles de la situación: “Juro que ya no sé a quién recurrir, la necesidad que estamos pasando es bastante grande, estamos mal, no tenemos qué brindarle a los chicos, ya no sabemos de dónde intentar sacar”.







Buscando darles una mano, este sábado 15 de diciembre se realizará un festival solidario para asistir al merendero, con la participación de distintos artistas musicales que colaborarán en el evento.

La cita es en el Centro Vecinal "17 de Octubre", de 16:00 a 19:30 horas en el barrio. En la grilla de los artistas están incluidos Inti América, Templo Folk, Sol de México, Marina Laci Roja, Los Infieles, Willy Aslla, entre otros.

Junto a la posibilidad de ganar un premio a través de sorteos, la entrada para participar consistirá en un alimento no perecedero, el cual será destinado a que los chicos puedan seguir contando con su ración de comida. ¡Todos a ayudar!