Un paso al costado: Barros Schelotto se fue de Boca

Guillermo Barros Schelotto no seguirá como director técnico de Boca Juniors. Tras la derrota ante River en la final de la Copa Libertadores, deja el cargo luego de casi tres años. La próxima semana comenzará la búsqueda de su reemplazo.

El ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador de Boca se terminó este jueves por la tarde.La derrota con River en la final de la Copa Libertadores de América, fue un peso imposible de soportar: se va de la institución a casi tres años de haber firmado y con dos títulos en torneos locales.

Según informa el sitio Todo Noticias, allegados al cuerpo técnico manifestaron que "no estaban dadas las condiciones para seguir" y que es "tiempo de renovarse". Lo cierto es que la relación entre el entrenador y un sector de la dirigencia no era la mejor. Fuentes cercanas al DT sienten que "hubo gente que no jugó para Boca".

El contrato de Guillermo se terminaba en pocos días y desde la comisión directiva consideraban que no había manera de que el entrenador pudiera levantar la imagen tras el golpe del último fin de semana.

Por su parte, Infobae señala que la confirmación de la salida del ahora ex DT le abre el grifo a la danza de nombres de posibles reemplazantes en el banco de suplentes de Boca. La lista de aspirantes es extensa: la encabezan Gustavo Alfaro, Antonio Mohamed, Martín Palermo, Gabriel Heinze y José Pekerman, aunque la nómina no termina ahí. Desde Miguel Ángel Russo hasta Sebastián Beccacece sonaron en los pasillos de la Bombonera.