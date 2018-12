Olmedo apuntó contra Juan Darthés: “Si violó, pido la castración”

Así lo aseguró el polémico diputado nacional tras la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardín. No obstante, aclaró que si la acusación es falsa, la denunciante debe ser penada con prisión. “Quizás no sea este el caso, pero lo aclaro”, dijo.

Tras la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardín, quien aseguró haber sido violada a los 16 años en una gira de la serie "Patito Feo" por el actor Juan Darthés, el diputado nacional Alfredo Olmedo, aseguró que “si se comprueba que el acusado realmente abusó de la joven, pedirá la castración”.

No obstante, aclaró que si la acusación es falsa, la denunciante también debe ser condenada con prisión por calumnias. “Quizás no sea este el caso, pero lo aclaro porque en el país hay muchas denuncias falsas", sostuvo.

En la oportunidad, el legislador resaltó que presentó 24 proyectos que acompañan a la mujer pero no logró el acompañamiento de la mayoría de sus pares. “Hubo una sesión especial para trata el tema de los violadores, pero no apareció ningún diputado, prefirieron no trabajar ese día” señaló.