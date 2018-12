Pedro Liverato asumió como Prosecretario de Cámara de Senadores

Entre las funciones que cumplirá el Pedro Liverato serán las que le asigne y/o delegue el Secretario Legislativo y/o el Secretario Administrativo y/o el Secretario Institucional y reemplaza a los Secretarios en caso de ausencia o impedimento.

“Es un honor la confianza depositada en mi por todos los senadores de los distintos bloques para ocupar este cargo y trabajaré con la dedicación y responsabilidad que se requiere. Agradezco al personal que hoy me acompaña, que aunque no decide sobre esto me expresa su apoyo y a mi familia que está siempre”, manifestó Liverato.

En la asunción estuvieron presentes los Senadores Silvina Abilés, María Laura de la Zerda, Nora Cannuni, Dani Nolasco, Francisco Sanguino, Diego Pérez, Cástulo Yanque, Carlos Rosso, Walter Abán, Héctor Nolasco, Esteban D´Andrea, Martín Arjona, Sergio Ramos, Sergio Saldaño, el Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, los secretarios Legislativo, Guillermo López Mirau, Administrativo, Eduardo Fernandez Muiños e Institucional, Daniel Procelo, Familiares, asesores y personal de la Cámara Alta.