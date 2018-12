El Homenaje Sinfónico a Queen de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil llega al Parque del Bicentenario

Para cerrar el año, la Orquesta Sinfónica Infantil junto al Coro Infantil y Juvenil, integrados por alumnos del proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta, ofrecerán su homenaje a Queen en el Parque Bicentenario. Se trata del espectáculo que se presentó dos veces consecutivas a sala llena en el Teatro Provincial de Salta en septiembre.

Interpretarán canciones como “Another one bites the dust”, “We are the champions”, “Bohemian rhapsody”, “Radio Gaga”, “I want to break free” y “love of my life” en una puesta que incluye imágenes en pantalla gigante y sorpresas para el público. Carolina Pineda, directora de la Orquesta sinfónica Infantil, estará a cargo de la dirección de más de 120 niños de la Orquesta Sinfónica Infantil y del coro infantil y juvenil, estos últimos preparados por la profesora Cecilia Cafrune.

Se suspende por lluvia.