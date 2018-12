Querido Papá Noel: "Te pido ser candidato..."

Son muchos los que ya están preparando su cartita a Papa Noel, expresando sus deseos para esta Navidad. Algunos no van a pedir juguetes, ni ropa, ni un juego electrónico o artefacto tecnológico. Tampoco pedirán por la paz del mundo o la salud de la familia, sólo quieren ser candidatos.

Para ello, le van a recordar a Papa Noel en la cartita, que se lo merecen porque este año han sido buenas personas, han visitado a los pobres en los barrios, se han sacado fotos con abuelas y niños. También escribirán que han presentado alguno que otro proyecto, han enviado partes de prensa a los medios y han mantenido con cierta actividad sus cuentas en las redes sociales. Es decir, todo el "combo" que alguien que aspira a ser candidato, debe tener para que se le conceda ese deseo.

Un año cargado en lo electoral

Y es que el próximo 2019 es un año en el que lo electoral estará presente en todo. Habrá tantos cargos en juego que serán muchísimos los aspirantes en las diferentes categorías. Al tratarse de elecciones Ejecutivas y Legislativas, a nivel provincial y nacional, la competencia será feroz, y algunos no pierden el tiempo.

Tendrán que esforzarse mucho, ya que los números de algunos que se han manifestado al respecto, no los favorecen demasiado. Será un reto enorme el que deberán afrontar, fundamentalmente por los cambios en la forma de hacer política y la forma de hacer campañas políticas.

Para posicionarse no basta con salir en un par de fotos y poner afiches o realizar pintadas. El desafío es mayor.



Los medios tradicionales están quedando al margen del nuevo electorado, que no lee diarios, no escucha radio ni ve televisión. Hoy se recibe todo en el celular, se escucha música desde alguna plataforma y en la TV se elige la película o serie que uno desea ver, a la hora que desea.



Más que nunca la batalla estará en las redes sociales, donde el desafío de los equipos de prensa estará en cómo hacerse visibles en un escenario muy competitivo y ante el desinterés y la desilusión social en la política y en las candidaturas.

No obstante este nuevo escenario tecnológico, las estrategias políticas de algunos siguen la lógica del 1900, pero eso es materia de otro análisis.









Los que ya escribieron la cartita a Papa Noel

La danza de nombres es grande, pero quienes ya vienen haciendo públicas sus intenciones, son entre otros, Ángel Causarano, Ángel Sarmiento, Ernesto Alvarado, Laura Cartuccia, David Leiva, Gastón Galíndez, Matías Posadas, Lucio Paz Posse, Miguel Isa, Javier David, Carlos Parodi, "Oso" Leavy, Gustavo Sáenz, Alfredo Olmedo y por supuesto, Juan Manuel Urtubey.



Pero también se ven publicaciones o pintadas de algunos desconocidos como Carlos Arias (???) o Víctor Hugo Elías.

Algunos fueron por más y anunciaron en conferencia de prensa esas candidaturas, como es el caso del partido FELICIDAD que anunció a María Juncosa Llimós como potencial precandidata a vicegobernadora de Miguel Isa y Mauro Sabbadini, precandidato a intendente de la ciudad de Salta.