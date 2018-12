Pese a la prohibición, un “boliche” en La Balcarce es el tormento de los vecinos

Pese a que los boliches y locales bailables fueron sacados del corredor de La Balcarce, al parecer hay uno que todavía permanece en el lugar y que estaría causando dolores de cabeza a los vecinos de la zona, dado que no pueden dormir ni descansar por los fuertes ruidos que emite.

Carolina es una residente que vive en un edificio de calle 20 de Febrero, quien comentó el padecimiento que atraviesan. “Nos mudamos hace dos meses; pensábamos que, como en la Balcarce se habían sacado los boliches, iba a ser más tranquilo, evidentemente quedó una 'bailanta' que nos está volviendo loco”, relató.

La denunciante indicó que el local llamado “Treinta y pico” es el que no los dejaría descansar durante los jueves, viernes y sábados a la noche. “Lo que vivimos es una locura”, señaló, no solo por el fuerte volumen de la música, sino también por el conductor que habla a lo largo de la velada, más precisamente entre las 00:30 hasta las 05:00 horas, cuando terminaría la actividad.

“No podemos dormir, no podemos descansar, yo hago un tratamiento de diálisis y me levanto a las 6:00, cuando recién me dormí a las 04:30”, manifestó Carolina a este medio. También se mostró molesta por la falta de respuesta a este problema, el cual ya denunciaron por distintos medios, ya sea oficinas municipales o llamando al 911, tratando de encontrar algo de paz para el reposo nocturno.