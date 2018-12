Boudou aseguró que su gestión pudo haber tenido "desaciertos, pero no delitos"

Tras recuperar su libertad, el ex vicepresidente apuntó contra la relación del Ejecutivo actual con el Poder Judicial: "El Gobierno pone y saca jueces y dice qué sentencias tiene que dictar".

El ex vicepresidente Amado Boudou afirmó que durante su gestión pudo haber "cometido desaciertos, pero no delitos" y criticó al Poder Judicial.

Boudou, quien recuperó la libertad condicional el jueves tras el pago de una fianza en la causa por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, sostuvo su inocencia y dijo que no cometió delitos, en su paso por la Anses, el Ministerio de Economía ni como vicepresidente acompañando a Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones a radio 10, dijo: "En la Argentina ya no hay más sistema de Justicia, sino un sistema de administración de leyes, que se utiliza con el sentido que marca alguien que está detrás de muchos jueces". "No ha habido en la historia de la democracia argentina un caso de injerencia en el Poder Judicial y de ruptura de la división de poderes tan fuerte como en este Gobierno, algo que era obvio cuando el presidente (Mauricio Macri) intentó nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema", argumentó el ex vicepresidente kirchnerista que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone.