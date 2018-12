VIDEO: Argañaraz apuntó hacia el Partido Obrero por las denuncias en su contra

Argañaraz dijo que desde el mes de Febrero viene haciendo denuncias que están en manos de la Justicia y de los abogados del Ministerio de Educación, que fueron hechas en tiempo y forma.

Estas denuncias a las que se refiere la Secretaria General de ADP, dijo que son sobre distintos ámbitos, en los que mencionó incluso el familiar.

Dijo que será el juez en base al trabajo de abogados e ingenieros que vienen trabajando desde Febrero, el que determine la veracidad.

“hay muchas documentaciones que andan circulando que no son las correctas, no son las exactas y que la Justicia va determinar cuál es lo valadero”

Consultada por las denuncias que le hizo su hermano “es lamentable, es familiar, pero bueno cuando uno lo saca del sistema o ve que no se puede pagar cifras exorbitantes, son represarías de una persona o de varias”

En cuanto a las denuncias contra sus manejos que surgieron en el último tiempo, dijo que entre estos denunciantes debe de estar el Partido Obrero.

“debe estar involucrado el Partido Obrero que el Partido Obrero o Tribuna Docente, ¿es un partido obrero realmente que nunca ha avanzado que habla de los trabajadores, y resulta que después que se queden sin trabajo 630 docente del ámbito de religión, tampoco le interesa, así que a mí no me preocupa lo que diga el Partido Obrero, siempre ha estado en contra aprovechando estas situaciones, donde uno tiene un traspié pero donde vamos a seguir avanzando, se lo voy a demostrar, y otra cosa, este proyecto no estoy para nada arrepentida, es para los docentes, surgió porque ellos lo pidieron” en relación al Fideicomiso y adelantó que en Febrero se entregarán 20 viviendas.