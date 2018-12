Si Nación no actualiza los fondos, corre riesgo una importante obra en Rosario de Lerma

Interior Hoy

El intendente Jarsún dijo que la empresa a cargo de las conexiones de cloacas en el barrio San Jorge le anticipó que si no hay redeterminación de los montos, no continuarán los trabajos. Desde el municipio aclaran que no cuentan con los medios.