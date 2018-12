VIVO: Conocé los secretos para elaborar un rico pan dulce en tu casa

Se trata de una de las comidas tradicionales de la Navidad. Sus ingredientes y preparación son claves a la hora de cocinarlo.Su historia se remonta a los años 1600 -1700 y su origen es italiano. Aquí el paso a paso y algunos tips para no fallar.

Hugo Bazán, Coordinador de la Escuela del Sindicato de Pasteleros ,nos recibió en las instalaciones de la escuela y más allá de la receta para el Pan de Navidad en sí, nos explicó que el secreto principal es la paciencia y contar con tiempo para lograr un correcto desarrollo del producto.

Otro de los pasos importantes es elegir el molde correcto, esto depende que tamaño queremos lograr de pan, vienen moldes desde 100 gramos a 1 kilogramo. Además debemos contar con todos los productos ya comprados y a mano para no retardar más las cosas o dejar que se pasen los tiempos.

Los ingredientes principales son harina común, levadura y leche que serán la base para lo que luego conformará la masa, esto es la esponja que leudará y luego se incorporará el resto de harina que conformará el peso total de mi pan, a estos ingredientes también deben sumársele manteca, azúcar, miel y huevo. Ahora si empezamos a amasar todo hasta lograr una masa suave que no se adhiera, este paso puede llevar de 20 a 30 minutos.



Pasado el tiempo, la estiramos y agregamos las frutas secas, nueces, almendras o el producto que deseamos, pero siempre logrando un peso que resista dentro del pan, en el caso de 1 kilo se agrega entre todo el relleno alrededor de 450 gramos, esto obviamente es proporcional. Cuando este paso concluye se amasa suavemente para evitar teñir la masa o dañar el relleno, cuando vemos todo homogéneo hacemos un bollito y la agregamos al molde, allí deberá leudar alrededor de 1 hora , o bien hasta que la masa supere un centímetro el molde por arriba del molde.

Justo en este momento es cuando debe prenderse el horno en mínimo y cuando pase el tiempo de reposo, el horno estará listo para poner el pan y espera se cocine por 45 minutos. Luego debemos sacar con cuidado y dejar en un solo lugar por al menos una hora para no deformar y recién decorar y para consumir lo ideal será consumirlo al día siguiente y no debe superar los 10 días ya que no tiene aditivos.



Animate y seguí los pasos viendo este video.