Video: Descubrió que su novio era infiel y se vengó de una forma brutal frente a todos sus amigos

Tiana Perea descubrió que su novio Santos le era infiel y decidió terminar con él de la manera menos pensada. Durante su cumpleaños número 21, la joven aprovechó el brindis con sus amigos para darle una lección al novio que jamás olvidará.

En el vídeo que se viralizó rápidamente, se puede ver a la joven cumpleañera alrededor de la mesa junto a los invitados, cuando pidió la palabra para darles un pequeño discurso de agradecimiento.

Tiana les dio las gracias por acompañarla esa noche, y por ser los mejores amigos que ella pudiera pedir. Todo venía bien, hasta que la novia se dirigió a su pareja, hasta esa noche, encarando su infidelidad.

“Quiero agradecerle a Santos por hacerme dar cuenta que merezco algo mucho mejor. Porque todos y cada uno de los que están aquí saben que has intentado llevarte a la cama a una chica”, manifestó ante las miradas de sus seres queridos.

“Todos nosotros tenemos capturas de pantallas. Le has estado enviando mensajes sexuales, mandado videos a ella”, señaló Tiara, mientras a Santos no le quedaba nada qué decir. “Literalmente le mandaste la misma foto que me mandaste a mí hoy”.



Mientras la chica le dejaba en claro a Santos que su relación había terminado, se puede ver a su hermano cómo baja por las escaleras con una maleta negra que entregó al joven para luego pedirle que se largara inmediatamente de ahí.

“En caso de que no te hayas dado cuenta, nosotros hemos terminado, así que quiero que te vayas a la mierda”, sentenció.

Una vez que el chico salió sin nada qué decir, los amigos de Tiana comenzaron a ovacionarla, aplaudiéndole y abrazándola por su valiente acción.

El video del rompimiento fue publicado en la red social de Tiara, y en unas cuantas horas se viralizó y ha alcanzado 5.8 de millones de vistas, felicitando a la joven por haberle dado la lección de su vida a su ex novio infiel.