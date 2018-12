“Por favor ayúdenme, me están pegando”: el desesperado pedido de una salteña

Una joven escribe una nota y la deja en la rendija de una ventana, en una casa de Villa San Antonio. Un vecino la encuentra y lee “Por favor ayúdenme, me están pegando y no me dejan salir”. Así comenzó el caso que tiene como protagonista a Araceli, la joven que escribió su pedido de auxilio en un papel y aguardó durante horas a que alguien la encuentre.

Abordado por las dudas, el hombre que halló este papel, comenzó a dialogar con otros vecinos para determinar qué medidas tomar ante el mensaje. Así fue como llegaron a una vecina que tomó la decisión de llamar al 911 y explicar la situación.

Ante la llegada de los efectivos, se confirmó que la nota era cierta: la joven se encontraba cautiva, contra su voluntad, y brutalmente golpeada en una casa de calle Independencia al 200. Debido a la gravedad de las lesiones, Araceli fue trasladada a un hospital donde permanecería internada. En tanto, su agresor, fue detenido y cuenta con un amplio prontuario donde no sólo abundan los casos de violencia. El hecho ocurrió el pasado miércoles 12 de diciembre.

Así como nos confirmó un testigo que vive en la zona, “el hombre fue mostrando el papel pero nadie tuvo la actitud de llamar al 911 para no meterse, temiendo las represalias de la familia”. En su relato, la testigo a la que consultó InformateSalta confirmó que el agresor es conocido en el barrio porque suele tener actitudes violentas con todas las novias que le conocieron: “El chico tiene antecedentes de violencia. Lo vieron golpear a otras parejas y la familia lo cubre. La familia lo apaña. Entre todos no la dejaron salir a la chica ese día”, declaró. Además, detalló que las lesiones de la víctima eran notorias: “Estaba golpeada feamente”.

El caso, en las redes

Los vecinos fueron los verdaderos protagonistas de la historia, ya que fueron ellos quienes, en lugar de desestimar el pedido de auxilio, dieron lugar a la duda, hasta que una mujer decidió acudir a la intervención policial. Al ver lo que sucedía cuando llegaron las patrullas del 911, los mismos vecinos comenzaron un escrache masivo en las redes, publicando el caso en diferentes grupos de Facebook. Luego de estas publicaciones, diferentes usuarios de las redes se sumaron con comentarios lapidarios en la foto del agresor, quien, retomando el testimonio del testigo al que accedió InformateSalta “ya estuvo detenido, pero entra y sale a pesar de ser un tipo peligroso”.