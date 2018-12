Juicio a Reynoso: Los alegatos de su defensa se realizarán el 4 de febrero

Tras meses de audiencias, se comunicó que los alegatos de Raúl Reynoso, el ex juez Federal acusado de liderar una asociación ilícita que beneficiaba a narcotraficantes, se realizará el 4 de febrero próximo. Su abogado Federico Magno adelantó que harán un detalle pormenorizado de la acusación y aseguró que es inocente.







Por FM Pacífico criticó los alegatos de la querella y del fiscal que investigó la acusación. “Se usaron descalificaciones, cosas que no tenían nada que ver con la causa. Se hizo un relato de la requisitoria, sectorizó y parcializó, hubo una toma parcial de la prueba. No se hizo una valoración global de los hechos”.

Dijo que a pesar de haber pedido 25 años de prisión, el fiscal “no dijo nada, no nombró lugares ni momentos. No se explicó cómo le habrían entregado el dinero, no se hizo hincapié en los roles, no se puede probar la participación de Reynoso. En el debate no se ha podido probar nada”.

Finalmente adelantó que en los alegatos Reynoso tendrá una participación activa.