El crudo relato de Brenda Asnicar sobre la denuncia de Thelma

Luego de la denuncia pública que llevó adelante Thelma Fardín contra Juan Darthes el martes 11 de diciembre, un sinfín de famosos volcaron sus opiniones. Otros se animaron a denunciar historias similares que le tocaron vivir y la gran mayoría respaldó a Thelma en esta dura instancia que le toca transitar.

La actriz Brenda Asnicar, protagonista de Patito feo y parte de la gira en la que Darthes abusó de Fardín, contó sus sensaciones. “De entrada me costó creerlo. ‘No puede ser de Juan, una persona que no aparentaba’, pensé…escucharla a Thelma me revolvió el estómago y lloré”, le contó a Gente.

“No hablé hasta ahora porque se trata de un tema demasiado delicado. Dejemos actuar a la Justicia. Lo que no hay que hacer es dudar de las mujeres que denuncian cosas así, después de las cosas que hemos pasado”, siguió.

Por otra parte, Brenda hizo foco en la noche del 17 de mayo de 2009, día en que ocurrió la violación. “No me acordaba de nada. Éramos muy chicos. Hasta que Camila Salazar que es gran amiga mía me mandó fotos de aquel día. Entonces me acordé de que Laurita Esquivel cumplía 15 años. Había una torta. Le cantamos el feliz cumpleaños cerca de la pileta y nos fuimos a dormir”.

A raíz de lo acontecido, la morocha contó que relación tiene hoy con su ex compañera y como es el trato. “Estamos comunicados a través del WhatsApp que abrimos con el grupo de chicos que hacíamos Patito feo. En un principio pensamos en no incluirla, para evitarle hacerle mala sangre. No obstante, aparecieron anécdotas divertidas y nos pareció que el humor le iba a hacer bien, que podía ser algo sanador para ella”.