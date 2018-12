Asistencia por inundaciones, una tarea clave para Asuntos Indígenas y Desarrollo Social

A días de terminar el 2018, la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, visitó la redacción de InformateSalta y recordó el trabajo desplegado a principios de año con las inundaciones que afectaron a Santa Victoria Este.

“Fue un año con mucho trabajo, principalmente abordando todas las problemáticas más vulnerables del interior. Una de ellas fue la emergencia producida a principio de año, donde hemos trabajado con todo el equipo de gobierno para poder brindar solución para todas aquellas familias que han sido desplazadas de su lugar de origen,” dijo.

Para ella, lo más importante fue poder evaluar el recurso humano con el que cuentan a la hora de la asistencia ante una emergencia. “Una de las cosas positivas que puedo destacar fue el fortalecimiento institucional y los lazos que se han fortalecido con todos los demás actores que tienen que ver con la intervención en emergencia, bomberos voluntarios y defensas civiles,” expresó.

En este sentido, subrayó su presencia en el lugar no responde solo a su cargo sino que se trata de una tarea que viene realizando desde 2007 cuando fue convocada por el gobernador Juan Manuel Urtubey para integrar su equipo de trabajo.

“Para mi estar al frente y en el momento y en el lugar que se produce es lo más importante y para mí no hay una emergencia si no estoy en el lugar y acompañando a quienes están trabajando en el evento. No es casual por el cargo que ocupo sino que lo vengo haciendo desde 2007,” indicó.

Además, rescató la creación de la Dirección de Acompañamiento Familiar, que contuvo a más de 3 mil personas del interior que accedieron al servicio en la capital. “Eso ha demostrado que hubo una mayor atención de personas de comunidades originarias que han accedido al sistema de salud, vinieron y cumplieron con sus controles y el tratamiento que tiene cada uno en las distintas especialidades,” manifestó.

De cara al 2019, aseguró que aún quedan muchas cosas por trabajar, principalmente brindando soluciones habitacionales a pueblos originarios, buscando llegar a más de mil familias más.

“Desde lo social, estamos también con un incremento en lo que es la tarjeta social pero también con un fortalecimiento en el refuerzo alimentario hacia los pueblos originarios, donde contenemos a más de 12 mil niños todos los meses,” aseveró.

También adelantó que habilitar un albergue para estudiantes mujeres que quieran continuar con sus estudios en la capital. “Este año incorporamos que estudiantes mujeres puedan venir, antes no lo teníamos, era un albergue solo para varones. Tuvimos 10 mujeres que tienen una oportunidad y para el año creemos que vamos a poder cumplir con 30 mujeres más,” afirmó.

Finalmente, hizo hincapié en el acompañamiento en materia sanitaria que realizaron en las comunidades y adelantó que empezarán con el mismo trabajo en Orán y en las obras que se terminar de ejecutar.