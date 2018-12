Caprichos de Salta: Salvador Campestrini

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

-¿Sabe, usted, lo que cuesta hacer reír a un boludo? Es prácticamente imposible. El boludo nunca entiende los chistes. Usted dirá que no es así; que la gente ríe y ríe mucho… Bueno, la gente no se ríe. La gente se burla.

-¿Usted se ríe? – pregunto-

-Ahora mismo me estoy riendo. No uso el gesto colgado de la cara. Eso es como un exceso. Pero, aunque usted no lo crea, me estoy riendo a carcajadas…

-No entiendo – me entrego-

-¿Ve?… es como le digo, Siryab, el boludo nunca entiende los chistes.

Salvador Campestrini es un sujeto que, según dicen, corrió a la muerte no menos de un centenar de veces. Un baqueano de territorios desconocidos, un hombre de pocas pulgas y métodos simples para solucionar desatinos y penas de grueso calibre. Para algunos es un loco; para otros es un borracho, aunque nadie, jamás, lo vio alcoholizado ni ejerciendo la extravagancia ni el sinsentido. Dicen que todo lo aprendió de sí mismo; cuentan que un día abrió su propio abdomen y sacó su propio espíritu, revolviendo sus tripas con sus propias manos, viéndose tal como era en su origen, en su esencia. Dicen que quiere morir y no puede o alguien no lo deja… o algo así. También corre un rumor diciendo que la muerte le escapa… Él la busca y ella se le niega; comentan que alguna vez fue muy viejo pero ante la negativa de la huesuda, para llevar adelante el trámite migratorio, lo ha vuelto joven evitándole, así, esos problemitas que trae la vejez que terminan en el pijama de madera. En ocasiones se cansa; se cansa mucho. Es como si su vida fuese siempre de día y no existiese la noche para el sueño reparador.

-Decir la verdad es al pedo. No sirve. Es como un cuento chino. Demasiados ojos mirando lo mismo y todos con un estado de ánimo diferente generan confusión. Llegar a un acuerdo acerca de la realidad es imposible y quien pueda decir la verdad, de lo que todos ven pero no entienden, termina siendo el objetivo del dedo de Júpiter.

-Usted habla raro.

-Y usted sigue sin entender los chistes.

-¿Me sigue llamando boludo?

-Mientras no encuentre el último día va a seguir siendo un boludo.

-¿Cuál es el último día?

-El día que se avive, amigo mío. Ese es el último.

-¿Usted conoce el último día?

-Todos mis días son el último… todavía no me fui pero ya no estoy acá.

-Y… ¿Cuándo se va a ir?

-Cuando ya no me ría.

-Sigo sin entender.

-No le digo… los boludos nunca entienden los chistes…

P.D.: Supongo que no hace falta explicar que “El chiste” es el grado de dificultad de una resolución y “la risa” es la satisfacción. Perdón, pero estoy cansado de hacer chistes y que nadie se ría.