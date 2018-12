Tenía que ir al hospital, lo atrapó una marcha, pidió pasar y lo insultaron

Siguen las repercusiones luego que, durante una marcha en Salta realizada por mujeres que reclamaban contra los abusos sexuales, vandalizaron distintos edificios del centro de la ciudad con pintadas en aerosol sobre paredes, vidrieras y hasta cerámicos en el piso.

A esto se sumó otro hecho vinculado a la marcha: Un hombre necesitaba ir con urgencia hasta el hospital Materno Infantil, cuando de pronto el taxi donde viajaba quedó atrapado en medio de la manifestación de las mujeres. Si bien pidió que lo dejen pasar, las chicas no solo se negaron, sino que también lo insultaron.

César Rubén Carmen es el taxista quien transportaba a este hombre en su vehículo quien, en diálogo con Somos Salta, relató lo ocurrido: Su pasajero se llamaba Francisco, se subió al transporte en el nosocomio y le pidió ir hasta el hotel donde se aloja a buscar una leche deslactosada.

Según lo comentado por el conductor, Francisco tiene una hija que lleva dos días internada, sin comer y con convulsiones; precisaba de esta leche especial que tuvo que ir a buscar al hotel, dando que en el hospital no le quedaba stock.

Al momento de volver al nosocomio, taxista y pasajero emprendieron el viaje cuando, en el cruce de España y Zuviría, los agarró la manifestación de protesta. “Tratamos de avanzar, (cuando) el hombre se baja para decirle a las mujeres que lo dejen pasar, les mostró un documentos de su hija pero estas mujeres, con odio, lo escupieron, le quisieron pegar, (además) la policía sólo se puso como vallado” entre ellos.

“A mi me dio malestar (…) yo tengo una nena de cinco años y no sé que haría en esos momentos”, manifestó el taxista. Por su parte, él atinó a tocar bocina, pero aseveró que las mujeres solo cantaban impidiendo el avance del tránsito. “Si van a hacer manifestaciones, que sea sin molestar a nadie, no me parece nada bien lo que hicieron”, concluyó el testigo del episodio.