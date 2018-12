El PJ ratificó que no tratará el desafuero de Cristina Kirchner

Miguel Pichetto, jefe de la bancada en el Senado, manifestó que no corresponde hasta tanto haya una condena firme. Así, el pedido del juez Claudio Bonadio no va a prosperar.

Con la confirmación del procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, ahora el Senado quedó a la espera de que el juez Claudio Bonadio vuelva a pedir, esta vez por la causa de los Cuadernos de las coimas, el desafuero de la ex presidenta y actual senadora.

No obstante, Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, ratificó ayer su posición de que el desafuero no corresponde una vez que no hay condena firme. "La ex presidenta ha comparecido las veces que fue requerida, me parece un exceso, un disparate",​ dijo.

Pichetto, además, recordó que esa posición "es histórica" y que "fue ratificada por la Corte Suprema en el caso del ex presidente Carlos Menem, en 2017", a la vez que indicó que el "principio de inocencia se quiebra únicamente cuando hay sentencia firme"

En el propio oficialismo admitían ayer que el pedido de desafuero fracasará otra vez. Su bancada no tiene el tamaño suficiente para hacerlo prosperar.

Más allá de eso, el trámite será lento. Recién tomará estado parlamentario en la primera sesión del Senado. Y aún no hay fecha para una próxima sesión.

En caso de que Mauricio Macri convoque a extraordinarias en febrero, como se especula, habría una sesión ese mes. Si no, habrá que esperar a marzo, cuando arranca el período de sesiones ordinarias.

Tras ingresar, el pedido será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el peronista Dalmacio Mera. Esa comisión tiene 60 días hábiles para expedirse. En caso de que no lo haga, se contarán 180 días hábiles desde que ingresó en Asuntos Constitucionales para que el pedido sea tratado por el pleno.

El pasado 20 de noviembre el oficialismo no pudo tratar en el recinto del Senado el pedido de desafuero de Cristina Kirchner, realizado por el juez Bonadio en la causa por el encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA. Ese día sólo hubo 26 senadores sobre un total de 72. El quórum se logra con 37.

Por los plazos que se manejan, ante una eventual candidatura Cristina podría participar de las PASO de agosto sin que el pedido haya aún sido tratado por el pleno del Senado.