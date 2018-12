Gallardo piensa en rotar para buscar el tercer puesto

River Plate se entrenó esta mañana por última vez pensando en el duelo por el tercer puesto del Mundial de Clubes, ante Kashima Antlers, y Gallardo piensa en la rotación ya que tiene a varios futbolistas cansados y no quiere arriesgar pensando en la pretemporada.

Esta mañana, el plantel de River se entrenó en Abu Dhabi por última vez antes del partido ante Kashima Antlers, por el tercer puesto del Mundial de Clubes, y si bien Gallardo no confirmó el equipo podría apelar a la rotación para cuidar a algunos futbolistas que arrastran mucho cansancio.

En la práctica de hoy, el Muñeco diagramó un trabajo diferenciado para los titulares y hasta último momento evaluará el estado de sus futbolistas para armar el equipo. La idea de Gallardo es poner lo mejor que tiene, pero sin correr riesgos, ya que en dos semanas comenzará la pretemporada y no quiere tener bajas por lesión.

Entre los jugadores que arrastran un mayor cansancio están los defensores Gonzalo Montiel y Jonatan Maidana, los mediocampistas Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández, y el delantero Lucas Pratto.

Por último, no se descarta que el mendocino Gonzalo Martínez no forme parte del equipo para no arriesgarlo ante su inminente venta al exterior.