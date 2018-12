El homicida del hijo de Raúl Córdoba, de nuevo involucrado en un siniestro vial

“Aún no paramos de temblar”, dice Raúl Córdoba, tras enterarse que el homicida de su hijo Marco, está involucrado nuevamente en un accidente de tránsito. Se trata del siniestro ocurrido el viernes en Circunvalación Oeste.

Por Radio Vos cuenta: “Gabriel Morales, el hombre condenado por la muerte de mi hijo, que tiene prohibido manejar está involucrado en un siniestro. Manejaba un auto Peugeot, el mismo en el que lo vimos circular por el centro de la ciudad tiempo atrás”.

El siniestro



La familia se enteró por un amigo de lo ocurrido. “Nos pusimos a averiguar y en el parte el documento coincide con el que nosotros tenemos registrado por las cédulas que se utilizaron en ese momento en el expediente. Hace tiempo que venimos denunciando que no cumple con la condena impuesta por la justicia”.

El 12 de agosto de 2007, Marco con tan solo 10 años, murió tras sufrir un accidente vial provocado por Morales, desde ese día su familia no ha dejado de pedir justicia y penas más duras, ejemplificadoras. “La justicia divina no llega sola, hay que acompañarla y eso significa un compromiso. La muerte de nuestros hijos no tiene que ser en vano”.