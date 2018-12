Salvador Mazza: Lo llevaban a la comisaría y se escapó del patrullero

Un sujeto que era trasladado hacia una comisaría, logró escaparse de la policía y darse a la fuga; sin embargo, los efectivos de la fuerza lograron alcanzarlo, atraparlo de nuevo y, ahora sí, llevarlo hasta su celda

El hecho tuvo lugar en la localidad de Salvador Mazza, en el norte de la provincia. Según informó el periodista Raúl Costes, este episodio ocurrió anoche, cuando un detenido por robo, llegaba hacia la comisaría n° 40 de esa ciudad.

Sin embargo, cuando era bajado del móvil policial, logró burlarse de los uniformados y correr unos 100 metros, intentando conseguir su libertad. En su fuga, consiguió meterse en una guardería de automóviles, tratando de conseguir una guarida provisoria.

No obstante, los efectivos de la policía no le perdieron el rastro y pudieron dar con el malviviente. Una vez que volvieron a detenerlo, lo llevaron a la comisaría donde, esta vez, no logró escapar. Tras lo ocurrido, se tramitó la respectiva actuación penal.