Denise y Campi pasaron Navidad en el hospital: ¿qué pasó?

Fue una Navidad muy diferente para Campi y Denise Dumas. Santino, hijo de la conductora y su ex, está internado en una clínica del barrio de Belgrano desde hace una semana después de sufrir un accidente en el que se fracturó la tibia y el peroné.

El adolescente está inmovilizado y a la familia no le quedó otra que festejar la llegada de Papá Noel en su habitación. Le pusieron mucha actitud: armaron un mini arbolito, llevaron algunas bebidas y brindaron al borde de la cama de Santino. "Lo más importante es estar juntos", definió la mamá.

El accidente ocurrió justo en las vísperas del cumpleaños número 15 del teen. Dumas contó detalles del tremendo momento en las redes: "Se destrozó el pie. Se fracturó tibia y peroné y se le desplazaron. Además se cortó todos los ligamentos. Feo.Tuvieron que operarlo de urgencia. Pasamos las 0 horas en la ambulancia".

El chico es fruto de la relación de Denise con el cantante y actor Germán Barceló. La pareja se separó en 2005 y al año, ella se casó con Campi. La boda no estuvo libre de escándalos: el ex acudió a los medios para dejar en claro que no estaba de acuerdo de que su otra hija, Isabella, llevara los anillos.

El tiempo pasó y Campi y Denise fueron papás dos veces más con la llegada de Emma en 2007, y Francesca en 2012. Después de cuatro niños, la conductora anunció que ya no tendría más hijos. "Hasta acá llegué. Con cuatro hijos me doy por hecha", contó en una nota con la revista Mujer country.

En su aniversario de bodas, el 2 de diciembre, la conductora compartió un recuerdo de la gran noche junto a sus dos amores.