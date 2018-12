Aumenta el kilo de pan a $88 desde el próximo lunes

“Este lunes 24 de diciembre, la Cámara de Panaderos informó sobre el nuevo precio sugerido que aplica a todas las panaderías de la provincia de Salta y publicó Nuevo Diario.

Si bien el aumento es del 10% respecto a la última lista, el aumento depende de los costos de cada panadería ya que no es lo mismo una panadería del centro que otra de los barrios, puede variar entre el 5% y 10%. Así el precio del pan rondará entre los $84 y $88”, dijo a Nuevo Diario Hugo de la Merced, vocero de la entidad empresaria.

Crisis panadera

Hace un par de semanas los panaderos de Salta y del país declararon la emergencia del sector por las subas medidas de los insumos y de los costos que tienen en el negocio, los que se encuentran dolarizados.

Alertaron que el precio del pan para cubrir los gastos debería ser $120, lo que haría “incomprable” el producto que está presente en todas las mesas salteñas.

Consultado sobre si luego de la declaración de emergencia del pan los dirigentes de la Cámara tuvieron algún tipo de diálogo con funcionarios provinciales para frenar la crisis, de la Merced dijo que: “Nadie nos llamó".

Cuando se declaró la emergencia a nivel país le enviamos un comunicado a la gobernación, a la nueva ministra de la Producción y a la Secretaría de Ingresos Públicos. Entendemos que estas semanas de las fiestas son muy complicadas para todos, así que ya comenzaremos a hablar si nos van a recibir y qué van a hacer”.

Agregó que en los últimos días el precio de la harina de $800 la bolsa de 50 kilogramos pasó a costar, de acuerdo a los molinos, $850 y $900. “Aún no hemos recibido las boletas de Gasnor y no queremos recibirlas. No sabemos qué puede pasar”, sostuvo.