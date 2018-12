El dramático relato de una salteña abusada por un maestro hace 20 años

"Era siempre lo mismo. A las 10 debía buscarle un vaso de agua. Yo salía hacia la pileta y en medio camino había una pieza. Al volver él estaba allí y me encerraba. Una vez adentro abusaba de mí por unos minutos y luego me dejaba ir. Así viví mi sexto grado. En séptimo a medio año comenzó a atacarme de nuevo, pero entonces fue muy cruel. No quiero relatar su maldad, pero pueden imaginar. Así terminé mi primaria, con la infancia destrozada en una escuela pública. Así viví y reviví esas imágenes durante 20 años. No señor, no es maldad de mi parte ni rencor, hoy se va a arrodillar mi victimario ante la Justicia. Yo no fui su única víctima. Tengo los mensajes de al menos tres más y las denuncias de otras tantas. No creo que sea justo dejar a una persona así al frente de una escuela. Como ven, ni siquiera quiero nombrarlo, no estoy buscando vengarme sino sacar de circulación a una persona enferma que tanto daño me hizo siendo yo una niña. Hoy soy madre y por eso le digo basta”.

Nancy Gómez relató ayer pormenorizadamente a El Tribuno la forma en que el maestro de sexto y séptimo grado (plurigrado) la abusó sistemáticamente en un dormitorio de la escuela pública cuando ella tenía 10 años.“No me daba cuenta, no sabía aún qué era lo que me estaba pasando".

Cuando llegué a la secundaria me di cuenta que yo no podía relacionarme ya con los chicos de mi edad y empecé a encerrarme. Tengo mi título pero no pude ejercer por el mismo motivo. No puedo sostener una relación y mi vida se transformó en un infierno. Mis pequeños hijos hicieron de cable a tierra y hoy por ellos me animo a todo”, afirmó.

Las violaciones y abusos se habrían cometido desde que ella tenía 10 hasta los 12 años en la escuela Pastora Lobo de Pauna (ex N§ 651) del paraje rural El Vencido, en El Quebrachal. Llamativamente el Ministerio de Educación de Salta resolvió hace pocos días trasladar al docente que se encontraba como director, "premiándolo" con un cargo de empleado administrativo en la Supervisión de Escuelas Primarias de la zona, con filial en J. V. González y que funciona en la escuela Martín Fierro.

Juan Carlos Centurión, uno de los supervisores zonales del Ministerio de Educación a cuya filial iría a trabajar el docente denunciado de abusador serial, dijo que iniciaron una investigación por pedido del Ministerio "y se lo separó del cargo. Nosotros hicimos una investigación, anduvimos por El Porvenir, El Vencido y Cruz Bajada", dijo, y agregó que por el momento el docente denunciado se encuentra de licencia, se lo separó del cargo y se nombró a un director suplente para la escuela de El Vencido.