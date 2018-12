El padre que fue detenido por la marcha de mujeres, formalizó una dura denuncia

Francisco Antonio Cerón García es el padre que discutió con las mujeres que le impedían llegar al hospital y poder llevar leche deslactosada para su hija internada.

El sujeto no se quedó de brazos cruzados y formalizó una grave denuncia contra los agentes policiales por abandono de persona, contra las manifestantes por obstrucción e impedimento, y a las dirigentes del Observatorio de Violencia contra la Mujer por instigación y apología de la violencia, pidiendo sanciones contra todos por considerarlos responsables.



















Esto dijo en su cuenta de Facebook:

"¡Mi denuncia penal, contra la Policía, por la omisión del deber de socorro; contra las todas las manifestantes, por la omisión, obstrucción e impedimento, del deber de socorro y abandono de persona; y contra todas las dirigentes del Observatorio de la Violencia contra la Mujer de Salta, OVcM (la nueva Gestapo del Siglo XXI), y en particular contra su Presidenta, mi prima María Laura Postiglione García, por sus discursos e ideología de género, fascista y totalitaria, incitando a la violencia, y siendo las inductoras y las responsables "ideológicas", de toda la violencia feminista en Salta...!

Si no sabe cómo las feminazistas, dejaron sin medicación anticonvulsiva y sin su leche, a mi hijita internada grave en el Hospital Maternal, y pasando hambre, lea:

"Quiero lograr una condena y un repudio unánime hacia todo el movimiento feminista, por parte de los legisladores de Salta, por la violación de los derechos humanos, de mi hijita desahuciada y moribunda:

¿Qué tendría que hacer? ¿Adónde tendría que dirigirme? ¿Cómo tendría que denunciarlo y peticionarlo? ¿Me ayudarías?

Espero tu respuesta frontal y directa al respecto, porque se trata de una discapacitada del 95%, a la que además se le negó su pensión, por la "persecuta" a mi persona del Kirchnerismo.

Lic. Francisco Antonio Cerón García.







Su relato de los hechos

¡Las feministas me impidieron violentamente, que le llevase la leche a mi hijita, internada y muy enfermita, y que lloraba a rabiar de la hambruna de los dos días, en que no pudo comer ni tomar su leche, porque estuvo convulsionando sin parar, de día y de noche!



¡Las feministas no se pudieron llegar a ganar un peor enemigo, que mi propia persona, que fui desaparecido por peronista, en el Proceso de la Dictadura Militar, y tengo más “chapa” de “zurdo”, que la que ninguna de ellas tendrá, en toda su vida entera…!

Interné esta tarde a mi hijita, y como llevaba dos días sin comer nada por las convulsiones, tuve que ir a buscar leche “delactosada”, que es la única que puede tomar, por tener el epitelio intestinal destruido, por la medicación anticonvulsiva.

Cuando regresaba al Hospital Materno Infantil, adonde estaba internada mi hijita, me impidió el paso, una manifestación iracunda, totalitaria y fascista, del feminismo.

Me bajé del taxi a pedirles que me dejaran pasar, explicándole a toda la turba feminista, que era una emergencia médica, que no había leche delactosada, que mi hijita llevaba dos días sin comer nada, mostrándoles el DNI de mi hijita, adonde sale con el agujero de un cm. en la boca con el que nació por su labio leporino completo, mostrándoles la foto de mi hijita, donde le falta un ojo, y mostrándoles también el sachet de la leche delactosada.







La jauría de fieras enfurecidas, reaccionó como un avispero, escupiéndome el rostro, mientras que gritaban exultantes y delirantes: ¡Muerte al macho!

Les contesté, que la “sororidad”, de la que tanto cacareaban como las gallinas en un gallinero, no debía ser una palabra vacía, sino una palabra plena, solidarizándose con la enfermedad terminal de mi hijita, y su hambruna acuciante, por la que no paraba de llorar.

Estas salvajes, intentaron agredirme a toda costa, y siguieron gritando: ¡Muerte al macho!

¿Pero qué piedad, empatía, solidaridad, y humanidad, podía esperar, de estas femicidas, aborteras asesinas, de sus propias hijas, en su vientre materno…?

Me avergüenzo profundamente, de pertenecer al género humano, y descubrir que existen alimañas y víboras, que se tienen por personas, porque son feministas, pero que sin embargo:

¡Son la basura más grande que pudo parir una madre…!

Las fotos, me las tomó el taxista, encolerizado, porque sabía de la urgencia del hambre de mi hijita, y sintió desprecio por estas animales con ojos…

Le declaro la guerra, a todo el feminismo, y todas las feministas, y en particular, a todas mis cumpas.

Y si mi amigo el Oso Leavy, va a cambiar de opinión, le ruego que me lo avise, porque yo también dejaré de apoyarle para Gobernador, porque además de que el feminismo ya me costó a mí un hijo, como cuento en mi primer libro, a mi amigo Rolo Mazzaglia, le costó un nieto…

¡Y no sólo eso, sino que también estoy dispuesto a retirarle mi apoyo para Presidente, al Diputado Nacional Agustín Rossi, por su ultra feminismo recalcitrante e irracional, olvidando que son muchos millones de mujeres más, las que están cuerdas, y no son unas delirantes como todas las feministas…!