A Alfaro lo presentarán el 2 de enero, pero asumirá el 3

Gustavo Alfaro será presentado el miércoles 2 de enero como entrenador de Boca Juniors, un día antes del comienzo de la pretemporada del plantel “xeneize” de cara a un exigente semestre, con la Superliga del fútbol argentino y la Copa Libertadores como principales objetivos.

En la madurez de su carrera como entrenador, a Gustavo Alfaro le llegó su desafío mayor. Dirigir a Boca Juniors será la coronación de una trayectoria silenciosa, de trabajo y con algunos títulos nacionales e internacionales en Arsenal de Sarandí.

El nacido en Rafaela se pondrá al frente del plantel el próximo 3 de enero, un día después de que el club oficialice su incorporación.

Alfaro tendrá la gran responsabilidad de levantar el ánimo a todos, en un club que ha ganado los dos últimos torneos argentinos, pero que está terminando 2018 frustrado por perder la Copa Libertadores de América ante River Plate.

Amistosos

Por lo pronto, tras prepararse físicamente en Cardales, deberá afrontar dos amistosos: uno será ante Unión de Santa Fe, el 16 de enero, y el segundo cuatro días después ante Aldosivi. Los dos juegos serán en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

También por medio de las redes sociales, el entrenador difundió un saludo navideño a un hincha boquense que le había enviado un mensaje de bienvenida.

“Hola Luciano, te mando un abrazo y te deseo una feliz Navidad y si bien esta Navidad no era lo que esperabas, que la del año que viene venga como todos los hinchas de Boca esperan”, señaló Alfaro a través de un video reproducido en Twitter.

Lampe se quiere quedar

El boliviano Carlos Lampe llegó en octubre a Boca Juniors para la etapa final de la Copa Libertadores, aunque no tuvo minutos en cancha, y el 31 de diciembre se termina su préstamo. Lampe expresó su deseo de quedarse, aunque también reconoció que baraja otras opciones.

“Me gustaría quedarme, sin dudas. No me quiero ir sin demostrar por qué me trajeron a este lugar tan importante”, expresó en radio El Mundo. Y agregó: “Es imposible hacer un balance sin haber jugado siquiera un minuto”.

El oriundo de Santa Cruz de la Sierra contó que “si no logro seguir en la institución, la idea es encontrar otra opción en Argentina”, y reconoció una oferta concreta de un equipo de Sudamérica: “Mi representante me avisó que es superior en lo económico, pero elegiría Boca por el desafío futbolístico. Quiero saber qué va a pasar y que se resuelva rápido para estar tranquilo”.

Por su parte, el arquero opinó que su estadía en el “xeneize” “fue muy linda e importante”. Y consideró: “Di lo mejor para el grupo, para Agustín (Rossi) y para Esteban (Andrada). El objetivo era el mismo para todos. Era grupal y no individual, como suele suceder casi siempre en un lugar como Boca”.

Boca sumó a un Juvenil

Owen Blanco se convirtió ayer en jugador de Boca Juniors, tras firmar un contrato por tres años y medio con el club “xeneize”.

Blanco, un zurdo rápido y habilidoso a quienes muchos comparan con Ángel Di María, comenzó en las divisiones inferiores de Huracán y después pasó a Sportivo Italiano, club del ascenso (Primera C), al que la venta del 80% del pase de Blanco le dejó 2.224.000 de pesos.

El juvenil Owen Blanco, convocado a la selección Sub-17 que conducen Pablo Aimar y Diego Placente, debutó en mayo de este año en la Primera de Italiano, contra Deportivo Armenio, con apenas 15 años.

A partir de 2019, el juvenil se sumará a Boca, que tendrá a Gustavo Alfaro como nuevo entrenador del equipo de Primera desde el 2 de enero.