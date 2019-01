Luego de toda una vida, salteña descubrió que tenía una gemela de la que fue separada

Claudia, en busca de recuperar todos estos años vividos sin su hermana y sin saber si quiera, que tenía una gemela, comenzó a hacer publicaciones en Facebook en grupos que tienen esta intención de reunir gente, fue así que InformateSalta conoció parte de su historia y hoy la acercamos a nuestros lectores con la intención de ayudarla a completar parte de su historia.

La mujer cuenta que nacieron el 1 de Julio de 1972 en la vieja maternidad de Salta Capital. Ella fue asentada el 9 de Julio de 1972, ahí quien sería su madre biológica de nombre Victoria Lozano, oriunda de Orán o quizás de Bolivia, las dejó porque no podía hacerse cargo de ellas. Su partida de nacimiento fue firmada por el doctor Ramón Sacca y la encargada Rosa G. Binda.

En ese momento la familia Abdala, ya con 7 hijos y viviendo en Salta capital, específicamente en Bº Tres Cerritos, donde alquilaban una vivienda debido a que su padre era empleado ferroviario decidieron cuidarla ante la negativa de un compañero que en un principio había querido adoptarlas a las gemelas.

Cuenta que en su padre adoptivo tenía la intención de hacerse cargo de ambas, pero cuando fueron por ellas a la maternidad la otra beba había sido adoptada por otra familia. Fue así que ella se convirtió en la más pequeña de la familia y la más mimada. Pero tuvo una vida muy tranquila.

“Estudié, hice toda la escuela primaria, secundaria, terciario, hoy soy maestra jardinera” contó a InformateSalta agradeciendo la vida que los Abdala le dieron.



Continuando en su relato, dijo que tras casi 2 años de vivir en Salta, donde incluso habían comprado una casa en calle Vicente López 280, se fueron a Vera, Santa Fe, trasladados por el trabajo de don Abdala. Hace poco una hermana mayor le confesó que cuando vivían esta última casa, su hermana gemela vivía a escasos metros de su casa y que incluso existió una cierta vinculación entre ambas. Recuerda su hermana que esta familia se fue del barrio y no se supo más de ellos.

“Me han dicho que un matrimonio que no podía tener hijos y que vivían, de la última casa donde vivimos, vivían como a la vuelta, la familia esta. Mi hermana me dice que sí conoció el matrimonio, no tenían una comunicación, no se acuerdan el apellido. Después se fueron del barrio, incluso mi familia dice que ellos me llevaban para un vínculo”.

Claudia nos cuenta que tuvo una vida buena que pudo estudiar y cumplir sus objetivos pero hoy al enterarse de la existencia de su hermana gemela necesita encontrarla.

“Hoy quiero buscar especialmente a ella por una necesidad interna que siento, yo cuando me entero, no me sorprende el hecho de cuando me dijeron que no soy hermana de sangre sino lo que conmovió mucho y me movilizó es el tener una hermana gemela, eso no me lo esperaba. Eso es lo que a mí más me mueve, siento que necesito encontrarla para saber ¿cómo está? ¿Cómo siente?” concluyó a InformateSalta.