Por incumplimientos, se podría suspender el acuerdo con manteros

Luego de que al menos 900 manteros copen el centro salteño en la previa a Nochebuena y que ocupen espacios prohibidos, anoche, autoridades no dejaron que los vendedores se asienten nuevamente en el centro salteño.

El conflicto con manteros se endurece. Por incumplimientos podrían suspender el acuerdo que les permite vender sus mercaderías en el centro salteño a partir de las 22. Hoy desde temprano se instalaron en las puertas de la Subsecretaría de Control Comercial porque anoche no se les permitió trabajar. Esperan novedades.

“Venimos a pedir que nos dejen trabajar de noche, ayer no nos dejaron ingresar. Esto surgió porque vendedores se instalaron sobre la calle Urquiza, una zona prohibida. “Está todo sobrepasado”, dijeron por FM Aries.





Manteros agremiados al Sindicato de Vendedores Ambulantes aseguraron que “estamos subsistiendo, Salta es la provincia con más trabajo informal, hay un índice muy alto de desocupación y esto ahora se incrementa porque los chicos que están de vacaciones salen a vender porque tienen que ayudar a sus familias. La inflación es galopante”.

Respecto al descontrol en la previa a navidad dijeron que no son los responsables. “Nosotros no competimos con la Cámara de Comercio, lo que vendemos son migajas para ellos, la mayoría de la gente compra con tarjeta. Los inspectores nos conocen, saben quienes cumplen y quienes no”.

Finalmente Jorge Pampero, representante de los manteros dijo: “Nos piden que esperemos para que se tome una decisión respecto a nuestro sector que es precario y vulnerable”.