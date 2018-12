Salud mira al 2019 con indicadores históricos y con más infraestructura

Otro año voló, y el Ministerio de Salud Pública mira hacia las puertas del 2019 con la tranquilidad de que las metas planteadas para el año entrante, ya fueron cumplidas en la gestión emprendida durante el 2018, con buenos indicadores que plantearán como desafío mantener los mismos.

El ministro de la cartera, Roque Mascarello, visitó InformateSalta donde hizo un repaso de lo realizado en estos meses, acciones que se planificaron durante la cumbre del gabinete provincial en el Hotel de las Termas. “Se marcaron metras lo que implicó un esfuerzo para cumplirlas, esas metas planeadas para el 2019, las cumplimos un año antes, por lo tanto (el 2018) fue muy intenso con resultados muy buenos”, señaló.

También resaltó los indicadores cosechados, donde la tasa de mortalidad infantil está por debajo de un dígito, como así una tasa de mortalidad materna que no va a superar el 2 por 10 mil. “La gestión de Urtubey va a lograr los indicadores más importantes de toda la historia sanitaria salteña”, expresó el ministro.

En cuanto avances, Mascarello resumió: “Crecimos cuanti y cualitativamente, generamos la continuidad de las políticas públicas, lo segundo es la infraestructura necesaria para dar prestaciones, con la construcción de nuevos hospitales, más la entrega de equipamientos y tecnología”. A esto agregó que “tenemos un largo camino por desarrollar, nos queda mucho para hacer desde el área de tecnología, hicimos hincapié en informatizar los centros sanitarios”.







Con buenos indicadores y un crecimiento notable, el ministro planteó que el siguiente desafío será mantener dicho logros, lo cual significaría un “broche de oro” al mandato del gobernador Urtubey. “Lo que queda está vinculado a la incorporación de más tecnología (…), terminar de informatizar el sistema, (y) avanzar con los contratos de gestión, que los servicios de cada lugar de la provincia fijen sus metas”, subrayó.

Buenas y malas

Por otra parte, Mascarello recalcó el trabajo emprendido en los centros de salud de Salta, los cuales al estar relacionados con los hospitales, se les otorgó un sentido de pertenencia y formar parte de la estructura de los nosocomios.







Así mismo no se olvidó de los reclamos que surgieron en su área, como ser las guardias de los hospitales. “El estatuto de los Trabajadores de Salud es una ley, que establece agrupamientos de enfermería, mantenimiento, técnicos, administrativos y profesionales; la solicitud de la modificación de las horas de guardia, para un solo sector, es absolutamente imposible legalmente, esto no es un capricho, aunque quisiera no lo puedo hacer”, aclaró la cuestión.

Tampoco se dejó de referir al problema de la viralización de supuestas enfermedades por las redes sociales, las cuales eran apócrifas: “La única información (que debe creer la gente”, es la que brinda el Ministerio, es objetiva y documentada, ruego que no escuchen esos mensajes, que averigüe”.

Finalmente, se mostró contento ante el incremento de los montos para Salud en el presupuesto 2019. “El gobernador cumplió su palabra, el presupuesto de Salud tiene un incremento cercano al 50% con respecto al año vigente”, concluyó.