Sáenz: “Hemos hecho mucho pero queda todavía por hacer”

A pocos días de finalizar 2018, el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, ante las cámaras de InformateSalta, realizó un balance de su tercer año al frente del municipio capitalino y resaltó que “si bien se hizo mucho, aún queda mucho por hacer”.

Canal Tineo

En la oportunidad, destacó la finalización de la cisterna de plaza Gurruchaga; el avance en un 70% de los 4 microembalses ubicadas en los campos militares; y de un 60% del canal Tineo; como así también la inauguración de la primera etapa del Parque San Martín y la recuperación y puesta en valor del Monumento a Güemes.

Obra de la plaza Gurruchaga

En el mismo sentido, destacó la habilitación de un nuevo tramo de las obras sobre el canal España, como así también la recuperación de plazas y la instalación de semáforos en distintos puntos de la ciudad.

Represas de los campos militares

Con respecto a los logros económicos, sostuvo que pese a que fue un año difícil, los números de la Municipalidad de Salta no se resintieron y se consiguieron los fondos necesarios para que las obras no se paralicen. “Hemos logrado a lo largo de estos tres años no tener déficit fiscal, bajo la lógica de no gastar más de lo que nos ingresa”, dijo.

Sobre sus aspiraciones políticas, manifestó que recién tomará una decisión en marzo o abril. “Yo soy parte de un frente político, y si ese frente entiende que yo puedo ser el que lo represente, con mucho gusto lo voy a hacer”, dijo.

Por último, agradeció el apoyo de diferentes dirigentes locales y nacionales que alientan su candidatura a gobernador. “Es un orgullo para mi haberlos recibido”, finalizó.