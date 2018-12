A favor de la vida: piden la derogación del protocolo de aborto no punible

Con un abrazo simbólico al Hospital Público Materno Infantil, grupos pro vida realizaron el requerimiento. Aseguran que plantearan otras alternativas para no tener que llegar al aborto.

Con carteles y cánticos a favor de la vida, diferentes grupos realizaron este mediodía un abrazo simbólico al Hospital Público Materno Infantil pidiendo la derogación del protocolo de aborto no punible, que fue autorizado formalmente el 24 de mayo de este año.

Al respecto, Fabio Zerpa, su organizador, consideró además de que la esencia del mismo es mala, se está haciendo un abuso. “Solamente se le pide a la persona que solicita el aborto que declare que ha sido violada sin ninguna comprobación y bajo de argumento que no se puede re victimizar. Tenemos números que más este año,” aseguró a Somos Salta.

En este sentido, consideró necesario plantear otras alternativas para no tener que llegar a la muerte de vidas inocentes. “Nosotros no negociamos para nada, la vida es lo más importante, es el don primero y sobre todo la vida de un inocente, por eso nuestra insistencia. Que se busquen miles de alternativas, nosotras vamos a proponer algunas pero la muerte no es la solución,” dijo.

Otro de los presentes fue el ex diputado, Carlos Zapata, quien opinó que el protocolo excede cualquier cosa razonable, más aún que su aplicación se financie con fondos públicos “la muerte de miles de chicos inocentes, se trunquen las posibilidades de personas por nacer cuando la Constitución protege a las personas, la concepción en el seno materno.”

También, María del Tránsito, una religiosa que participó de la actividad, indicó que la vida comienza con la concepción, desde la unión del espermatozoide y del óvulo, no desde el momento del nacimiento. “Entonces si nosotros defendemos la vida de un niño que está enfermo, como no vamos a defender la vida de un niño que es inocente. Es de terror, es como ponerse en contra de uno mismo, estar a favor de la muerte de un ser humano,” expresó.