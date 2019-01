En la "Summer Up", otra fiesta realizada en Gauchos de Güemes, denunciaron bebidas adulteradas

La noticia dada a conocer en el Twitter generó cientos de retwitteos y comentarios que fueron aportando nuevos testimonios de lo vivido en la noche del 28 de diciembre, por los mismos organizadores de la fiesta de fin de año, y a modo de anticipo.

Según pudimos ver, se trata de We Move Producciones, los organizadores, a quien apuntan que las bebidas que se servían, sobre todo en el VIP, tenían algo que les hizo mal a las jóvenes presentes. Vómitos, vista borrosa, pérdida de la memoria.

Seguimos sumando gente, y wemoveproducciones no aparece a dar explicaciones. pic.twitter.com/WdWP1nWQuQ — Luji (@lujicvi) 24 de diciembre de 2018

A una amiga le paso exactamente lo mismo, terminó inconsciente con UN solo vaso de la barra del vip — SOFIA (@Sofigar2) 24 de diciembre de 2018

NEFASTO LO QUE HICIERON EN LA SUMMER UP, nose que mierda hay detrás de esto pero ojalá caigan uno por uno. pic.twitter.com/XhGHVrSDT7 — Luji (@lujicvi) 23 de diciembre de 2018

NEFASTO LO QUE HICIERON EN LA SUMMER UP, nose que mierda hay detrás de esto pero ojalá caigan uno por uno.

A una amiga le paso exactamente lo mismo, terminó inconsciente con UN solo vaso de la barra del vip



Burundanga podría ser.



@jooseeefina_b A vos no te paso nadaaa????? decime que no porfa



Gracias a dios están todas bien y no pasó a mayores, ojalá que esos hdp caigan uno por uno