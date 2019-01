Milagro Sala anunció su intención de ser gobernadora de Jujuy

"Tengo muchísimas ganas de ser gobernadora y espero que no me pongan trabas" dijo a una radio de Buenos Aires también se quejó por el operativo de seguridad en los alrededores de Cuyaya.

Milagro Sala fue absuelta el ultimo jueves en la causa conocida como "La balacera de Azopardo", en la que estaba acusada de contratar sicarios para matar a Alberto Cardozo en el 2007. Horas después recibió otra buena noticia al ser trasladada desde su casa en El Carmen a Cuyaya, donde permanece hasta hoy.

En diálogo con el programa “Crónica Anunciada” de radio AM 530 de Buenos Aires, la dirigente habló de su intención de ser candidata para pelearle la reelección al gobernador Morales. "Tengo muchísimas ganas y espero que estos que gobiernan no me pongan ninguna traba en el camino para poder ser candidata", sentenció.

“Ellos son los que gobiernan y deciden lo que van a hacer con vos”, subrayó y puntualizó que "en esto nunca he tenido miedo de decir la verdad y de meterle para adelante. Nuestra provincia está destrozada", comentó.

Además dijo estar "un poquito mejor", luego del traslado a su domicilio de Cuyaya donde cumple la prisión preventiva, pero se quejó por el operativo de seguridad en los alrededores."Estábamos feliz de la vida cuando nos trasladaba a la casa, que íbamos a tener una verdadera domiciliaria, pero si salís a la esquina tenés patrulleros, una carpa montada por la Policía de la provincia", argumentó.







El Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy le concedió el traslado tras una solicitud presentada por sus abogados. Desde el entorno de Sala aseguraron que la medida se cumpliría sin las "restricciones" impuestas por el juez Pablo Pullen Llermanos que tenía controles y la vigilancia de Gendarmería. Sala dijo que hay "un auto, una camioneta y cerca de diez policías de civil".

"Estos tipos no cumplen con nada, la resolución dice que tiene que tener un sólo retén. Y cuando uno ve, tenés policías todo alrededor de la cuadra, de civil, de motos, de bicicletas", afirmó. Agregó que el operativo en las inmediaciones de su casa genera quejas de los vecinos y volvió a acusar al gobernador Gerardo Morales.

Sala consideró a Cristina Kirchner como la mejor opción para la presidencia "porque tiene experiencia", y criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri, al que consideró como "cara rota", sentenció: "Ellos son así: ellos creen que se merecen todo, y los que menos tienen creen que no merecen nada. No era lo mismo cuando estaban Néstor y Cristina y Perón y Evita".

La dirigente mostró una vez más su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner como presidenta en las elecciones de este año: "Cristina tiene que volver porque tiene experiencia en gobernar nuestro país y no nos olvidemos que los que levantaron el país fueron los Kirchner. Son ellos los que pueden levantar nuestra patria".

Aseveró que mantiene charlas "de vez en cuando" con la ex presidenta y la observó "muy bien, fortalecida, trabajando con la teoría de que se puede reconstruir" el país. "Apoyo la candidatura de Cristina. (Los Kirchner) demostraron que en nuestro país hay mucha plata, hay mucha riqueza y que se redistribuir para los que menos tienen y para los que más tienen también", resaltó.