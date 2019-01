La organización de la fiesta “Frida 2019” respondió a las críticas

Ante las acusaciones que participantes de la fiesta y fuentes policiales vertieron sobre la organización de la fiesta de Año Nuevo “Frida 2019”, su organizador José Pascutto, habló con InformateSalta. Aseguró que el evento poseía todos los papeles que correspondían para su habilitación y lamentó lo sucedido tras la denuncia de abuso durante esa noche.

“Del lado del nuestro se hicieron todas las habilitaciones, todo como corresponde. No entiendo lo de las barras porque se hace para todo un lugar que se hace un evento, sin importar la cantidad de barras. El permiso de expendio de bebidas alcohólicas dentro de un evento, estaba” aseguró Pascutto en respuesta a la información policial brindada.







Otra de la quejas, esta vez, de parte de una participante de la fiesta fue que había demasiadas personas en el predio. Ante la consulta, el organizador de la fiesta “Frida 2019” admitió que posiblemente la capacidad autorizada por Bomberos estaba sobrepasada. “A veces en semejante predio se toma una capacidad que no es la que más conviene, estaba excedida la capacidad” indicó.







Por otra parte, en cuento a las quejas por menores presentes en la fiesta, Pascutto dijo: “la policía hace los controles de identificación, siempre la identificación de edad lo hace la policía no lo hacemos nosotros. Nosotros no permitimos un ingreso que no esté permitido por la policía. En el caso de los menores muchas veces hay menores que van con el documento de los hermanos mayores o de los primos, de un hermano de un año más muy parecido, es un mal que tiene la noche”.

Foto ilustrativa







De esta manera, afirmó a InformateSalta que esta situación excede de su responsabilidad. “No invitamos a menores, la entrada dice prohibida la entrada a menores de 18 años. Si hay gente que concurre con documentos que no son de ellos, ahí lamentablemente, no lo entiendo.” Pascutto afirmó, ante esto, que se contó con 40 personas de seguridad privada más 30 efectivos policiales.

Aseguró que contaban con todas las puertas de emergencia con todos los matafuegos. “Todo de la manera que tenía que ser”. También respondió a las quejas por el estacionamiento y la calidad de la bebida: "Si el estacionamiento se cobró con la entrada no debió cobrarse después. En el momento no nos han dicho nada. El champagne que usamos es el que usan en todos los lugares de Salta. A veces hay que quejas que se generan desde la competencia por cuestiones de incompetencia. (...) Además el champagne se sirvió en un vaso de plástico para que no haya vidrios, no puede haber espuma".

Finalmente, lamentó la denuncia de abuso sexual realizada por los padres de una menor contra un joven de 18 años durante el evento. “No podemos decir que la fiesta fue un éxito si se genera un problema de esta índole. No puedo decir que haya un éxito si un chico abusó de una chica. Hay un hecho que empaña todo, que no depende de nosotros pero no podemos no ser solidariamente ajenos. No es la primera fiesta que hago. Hace 3 años que vengo haciendo fiestas y nunca he tenido un problema” concluyó.