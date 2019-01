Urtubey: "Voy a ser candidato a presidente, la Argentina necesita salir de esta grieta"

El gobernador de Salta confirmó su candidatura presidencial por Alternativa Federal, el espacio que comparte con Sergio Massa y 9 gobernadores. "El país necesita una mirada que sea desde la gente y no desde el poder", aseguró.

A poco de empezar el 2019, el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó a Infobae su intención de convertirse en candidato a presidente de la Nación. “La Argentina necesita salir de esta grieta que es un gran negocio político para Macri y para Cristina, y es la crisis para el resto de los argentinos. El desafío del año pasado fue construir este espacio. El espacio está construido. Hoy ha llegado el momento de generar candidaturas que puedan traccionar este espacio para ser una alternativa posible para este año” dijo al iniciar su diálogo con el medio nacional.

En este contexto, Urtubey consideró fundamental que el espacio federal tenga un candidato. “Yo voy a ser candidato a presidente. Porque creo que se puede ofrecer esa alternativa que necesita la Argentina. El país necesita una mirada que sea desde la gente y no desde el poder. Que plantee un país posible. Lamentablemente el fracaso de este gobierno de Macri y la construcción de alternativa a este gobierno del kirchnerismo es un verdadero drama que nos lleva a una crisis mucho peor que la que estamos viviendo”.

Con la certeza de su intención, el gobernador de Salta dijo que la Argentina necesita un cambio en serio, indicando que el desafío es plantear algo superador a este presente que ha decepcionado al pasado al que la mayoría no quiere volver.











En cuanto a la decisión de decidir ser candidato señaló: “Me preparé toda la vida para hacerlo. Es una decisión que involucra de lleno a la familia. Por eso el apoyo de Isabel (Macedo) es vital para esto. Embarcás a toda una familia. No es una decisión personal. La situación que vive la Argentina hoy frente a la falta de resultados es de una insatisfacción permanente, que te lleva a un nivel de exposición y demanda muchas veces perjudicial para tu tranquilidad y tu vida. Tengo profunda vocación de diálogo en el sector público. Si nosotros no generamos esto, para mí no tiene sentido el sistema como está”.

Ya en terreno político, el primer mandatario de Salta dijo que es necesario abrir más el espacio Alternativa Federal a otros sectores que pueda colaborar en construir una alternativa competitiva. “Ya sabemos que hay un espacio del macrismo y del kirchnerismo. Nosotros tenemos que hacer que nuestro espacio sea más grande aún. Y eso quiero hacer con esta candidatura también”.







Aunque hecho por tierra una posible unidad con el kirchnerismo porque considera que la Argentina está buscando otra cosa. “Los pueblos no vuelven al pasado. Hay algunos datos positivos del kirchnerismo, sin ninguna duda. Algunos los he acompañado en su momento. Hay que garantizar que puedan continuar. Pero la Argentina tiene que ir para adelante. Tenemos que salir de esta encerrona que es la grieta. La única manera de sellar la grieta es con unidad nacional”.

Además, Urtubey adelantó que todos aquellos que tengan vocación de ser presidentes por Alternativa Federal participar de las PASO. “Creo en las PASO como una herramienta de crecimiento en donde la diversidad nos va a hacer crecer. La tendencia a uniformarnos a los argentinos, que seamos todos iguales, que digamos y pensemos todo lo mismo, nos achica. Yo quiero que nuestro espacio sea más amplio”.

Finalmente indicó que el desafío para el 2019 será ofrecer a la sociedad argentina una alternativa que la interpele desde otro lugar. “Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda del poder. Ellos representan eso. Nosotros debemos plantearles a los argentinos que están afuera de esa realidad la posibilidad de ser representados. Hoy no lo son”.