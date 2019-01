Michetti: "Me gustaría seguir acompañando a Mauricio"

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseveró que le "gustaría seguir acompañando" al presidente Mauricio Macri como eventual compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de este año, y dijo que Cambiemos tiene "posibilidades" de volver a ganar en los comicios nacionales del mes de octubre.

"La verdad es que me gustaría seguir acompañando a Mauricio", afirmó Michetti en diálogo con Infobae desde Cariló, donde toma unos días de descanso junto a su familia y, en especial, para acompañar a su padre, quien sufre de Alzheimer.

Ayer, el presidente Macri se volvió a referir públicamente -en un diálogo con una radio de Neuquén- a su intención de ir por la reelección, pero evitó hablar de su compañero de fórmula.

"No debatimos el tema, todavía hay tiempo. Me obsesiona que la Argentina se ponga en marcha, que baje la inflación, que crezca el empleo, empezar a crecer después de las tormentas de 2018", aseveró Macri.

Para Michetti, Cambiemos tiene "posibilidades" con vistas a las elecciones y agregó: "Creamos la expectativa de hacer mucho y mejor, y en eso estamos. Hicimos seis semestres buenos y después nos pasó lo de la economía. Pero creo que la gente que está a favor del laburo, del esfuerzo y del mérito nos apoya todavía".

Por otra parte, sobre su gestión como vicepresidenta, destacó algunos objetivos alcanzados, como un proyecto para fomentar el trabajo de los artesanos del norte -"que hacen cosas maravillosas", dijo-, un relevamiento con el Indec sobre discapacidad, y su trabajo como presidenta del Senado.

"Ese es un trabajo que nos toca a los vicepresidentes medio de rebote, me encanta lo que hago ahora pero no me interesa volver a ser legisladora. Ni loca. Eso sí, en el Senado hice muchas cosas, arreglamos el edificio. Y eché a 3.500 tipos de los 7.000 que había, ¿A vos te parece, cien personas para cada senador? Era una barbaridad, por algo nadie se quejó", comentó en la entrevista con Infobae.