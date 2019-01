Corte de ruta 26, vecinos reclaman obras y más seguridad en Cerrillos

Las Tunas, un barrio fantasma según lo que manifiestan los vecinos, perteneciente a la localidad de Cerrillos, convocó a la movilización para pedir obras y mejoras para los habitantes de la zona.

“Invitamos a vecinos de diferentes barrios porque tenemos problemas. La municipalidad no está cumpliendo con los servicios, no tenemos obras, no tenemos las calles en condiciones, no tenemos luminaria. Nuestros impuestos no se ven reflejados en obras. Le pedimos que haga mantenimiento en las calles, hay cráteres enormes que se van a llevar una vida”, manifestó Margot, una de las vecinos a El Tribuno.





Otro de los reclamos tiene que ver con la inseguridad, ya que hay un solo móvil policial el paraje Río Ancho, Los Palmares, Pinares, Las Tunas, Crespones. “También pedimos escuelas, centros de salud, más líneas de colectivos. Pedimos que nuestros legisladores nos representan, se hagan presentes, que nos ayuden”, reclamó otra vecina.

Los manifestantes se encuentran en la rotonda que une circunvalación Oeste con Ruta 26, permiten la circulación de vehículos cada 20 minutos. Esperan que autoridades de Cerrillos se hagan presentes en el lugar.







“Yolanda Vega no hizo nada en tres años. Los colectivos no entra después de las 12, nos dejan en la ruta y tenemos que caminar 12 cuadras. Hay pasajes sin luz. Nosotros existimos, tenemos derechos. En nuestro barrio no la conocemos, nunca estuvo en el barrio”, expresaron.