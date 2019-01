"Bohemian Rhapsody" arrasó en los Globos de Oro

"Bohemian Rhapsody", la biografía de Freddie Mercury y el grupo Queen, se consagró como la Mejor película de en la 76 edición de los Globos de Oro, premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En esta categoría estuvieron nominadas las películas "Black Panther", "BlackKklansman", "If Beale Street Could Talk" y "A Star Is Born". Esta última, dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Lady Gaga, partía como favorita.

Como indica El Comercio, producida por los integrantes del grupo Queen, "Bohemian Rhapsody" fue una cinta de producción compleja y dilatada. Es más, su director, Bryan Singer, fue despedido en pleno proceso, aunque finalmente sus créditos son consignados en la edición final.

Cuando la cinta se estrenó recibió duras reseñas de la crítica especializada; sin embargo en la taquilla superó todas las expectativas y los premios comenzaron a llegar; sobre todo destacando la actuación de Rami Malek.

Todos los ganadores

Mejor película (drama) : Bohemian Rhapsody.

: Bohemian Rhapsody. Mejor dirección: Alfonso Cuarón, "Roma".

Alfonso Cuarón, "Roma". Mejor película, musical o comedia : Green Book ("Green Book: una amistad sin fronteras").

: Green Book ("Green Book: una amistad sin fronteras"). Mejor actriz (drama): Glenn Close, The Wife ("La buena esposa").

Glenn Close, The Wife ("La buena esposa"). Mejor actor (drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody.

Rami Malek, Bohemian Rhapsody. Mejor actriz (comedia o musical): Olivia Colman, The Favourite ("La favorita").

Olivia Colman, The Favourite ("La favorita"). Mejor actor (comedia o musical): Christian Bale, Vice ("El vicepresidente: más allá del poder" o "El vicio del poder").

Christian Bale, Vice ("El vicepresidente: más allá del poder" o "El vicio del poder"). Mejor película de habla no inglesa: "Roma", de Alfonso Cuarón (México).

"Roma", de Alfonso Cuarón (México). Mejor actriz de reparto: Regina King, If Beale Street Could Talk ("El blues de Beale Street").

Regina King, If Beale Street Could Talk ("El blues de Beale Street"). Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, Green Book ("Green Book: una amistad sin fronteras").

Mahershala Ali, Green Book ("Green Book: una amistad sin fronteras"). Mejor guion: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, Green Book("Green Book: una amistad sin fronteras").

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz, First Man ("Primer hombre en la Luna").

Justin Hurwitz, First Man ("Primer hombre en la Luna"). Mejor canción original : Shallow, de A Star is Born ("Ha nacido una estrella").

: Shallow, de A Star is Born ("Ha nacido una estrella"). Mejor película de animación: Spider-Man: Into the Spider-Verse("Spider-Man: un nuevo universo").

Spider-Man: Into the Spider-Verse("Spider-Man: un nuevo universo"). Premio honorífico de cine Cecil B DeMille : Jeff Bridges.

: Jeff Bridges. Mejor serie de televisión (drama) : The Americans.

: The Americans. Mejor serie de televisión (comedia) : The Kominsky Method ("El método Kominsky").

: The Kominsky Method ("El método Kominsky"). Mejor actriz en serie de televisión (drama) : Sandra Oh, Killing Eve.

: Sandra Oh, Killing Eve. Mejor actor en serie de televisión (drama): Richard Madden, Bodyguard.

Richard Madden, Bodyguard. Mejor actriz en serie de televisión (comedia): Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel.

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel. Mejor actor en serie de televisión (comedia) : Michael Douglas, The Kominsky Method ("El método Kominsky").

: Michael Douglas, The Kominsky Method ("El método Kominsky"). Mejor serie de televisión limitada o película hecha para televisión : The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Mejor actriz en serie limitada: Patricia Arquette, Escape at Dannemora.

Patricia Arquette, Escape at Dannemora. Mejor actor en serie limitada: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Mejor actriz de reparto en cualquier tipo de serie: Patricia Clarkson, Sharp Objects.

Patricia Clarkson, Sharp Objects. Mejor actor de reparto en cualquier tipo de serie: Ben Whishaw, A Very English Scandal.

Ben Whishaw, A Very English Scandal. Premio honorífico de televisión Carol Burnett: Carol Burnett (es el primer año que se entrega este premio).