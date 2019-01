Misión Chaqueña: Los chicos de la escuela recuperarán clases en febrero

Siguen las repercusiones en torno a la protesta que miembros de la comunidad wichí realizan en la plazoleta IV Siglos de la ciudad de Salta, en busca de la designación de una docente de esta etnia como directora de la escuela 4.528 de Misión Chaqueña de Embarcación, como así también solicitan el diálogo con la Ministra de Educación, Analía Berruezo.

Ahora, desde dicho Ministerio informaron que los alumnos de la escuela de Misión Chaqueña deberán recuperar en febrero las clases pérdidas desde el 30 de noviembre de 2018, fecha en la que inició la toma del establecimiento en cuestión, a raíz del reclamo por la dirección.

Según se informó, a causa de la toma, los alumnos del nivel Inicial y primario no recibieron la documentación de finalización del ciclo lectivo: no se realizó el acto de colación, por lo que no se entregaron certificados ni carpetas.







Los del nivel primario tampoco pudieron realizar el período de fortalecimiento de trayectoria escolar previsto entre el 10 y 21 de diciembre. A esto se suma que 11 niños de sexto grado no accedieron a rendir libre los exámenes para ingresar al nivel secundario, en el período del 10 al 12 del mes pasado.

Respuesta al reclamo

Por otra parte, el Ministerio de Educación recordó que Berruezo visitó la comunidad el 28 de diciembre, donde ya les explicó la imposibilidad de que se nombre a una persona que no cumpla con el orden de méritos que indica la normativa educativa vigente. Reiteró que la misma rige en toda la provincia para todas las escuelas y modalidades del Nivel Primario y que bajo este sistema se procedió históricamente en la escuela de Misión Chaqueña.

En este sentido, indicó que los postulantes a ocupar la dirección de la escuela debían presentar la documentación correspondiente en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, organismo con oficinas en la Capital provincial. Ese trámite se cumplió el pasado viernes 4.