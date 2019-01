Fue a bailar a un boliche pero no entró porque le falta una pierna

Hay revuelo en Tucumán por estas horas, luego de un caso de discriminación que sufrió una joven durante la noche del sábado, cuando en un boliche le negaron su acceso dado que le faltaba una pierna.

Según el sitio Minuto Uno, Gimena Zelaya (26) fue hasta el boliche conocido como “La Morocha” con un grupo de amigas, con la intención de pasarla bien. Sin embargo, en la puerta del local se le acercó un ‘patovica’ quien le impidió el acceso.

En primer lugar, le señaló que no podía ingresar porque era una fiesta privada y que necesitaba una invitación. “Le dije que mis amigas ya habían pasado y que no me mienta, que me diga por qué no me dejan pasar”, relató.







Sin embargo, cuando la joven le consultó al de seguridad el motivo de que no pudiera ingresar, este le respondió que "era por su condición y que eran órdenes del encargado".

Unos minutos después Gimena dio la espalda, sacó su teléfono celular y mandó un mensaje público al perfil de Facebook del boliche: “Mucho que desear. Por ser amputada no me dejaron pasar”.

“Me hace sentir re mal. Fue una situación de mierda. Ya había ido a ese lugar otras veces y no había tenido este problema. Ahora veo a todas las personas que escriben porque les pasó algo parecido. Parece que en ese lugar es frecuente la discriminación”, dice, después de haber leído las otras denuncias en los comentarios de los posteos.

Gimena cuenta que recibió mensajes de los empresarios Sebastián Alperovich y Sebastián Longo, (ex futbolista de Atlético Tucumán) quienes, en rol de propietarios del lugar, le pidieron disculpas. Lo hicieron también públicamente mediante un posteo en Facebook