Hoy imputan al acusado por el asesinato de “La paraguaya”

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, a cargo de Claudia Carreras, imputará hoy a Roberto Cirilo Córdoba de 40 años, acusado del homicidio de María Esther Chesuino, ocurrido en el mes de Octubre de 2018 en una vivienda de barrio Patrón Costas.

Tras el hecho, Córdoba se encontraba prófugo y con pedido de captura internacional. Fue aprehendido en la provincia de Jujuy días atrás y tras realizar los trámites pertinentes para su extradición, fue trasladado a la ciudad de Orán.

Córdoba será imputado por el delito de homicidio simple en perjuicio de la mujer de origen misionero, a la que ultimó con un arma blanca.

La víctima alquilaba una habitación en la propiedad de Córdoba y según pudo conocerse, mantenían constantes discusiones porque éste quería que desalojara el lugar y ella se negaba aduciendo tener un contrato.

Córdoba tras cometer el hecho, se comunicó con una hermana a la ciudad de Salta vía telefónica y le dijo, “Me voy de viaje, me mandé una macana” y también, de las tareas investigativas desplegadas, se supo que antes de huir hacia Bolivia, se entrevistó con su pareja para pedirle dinero y la amenazó para que no dijera nada.