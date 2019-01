El drama Isabel Macedo: “me duele hasta el alma que no puedas…”

Isabel Macedo está atravesando uno de sus mejores momentos: hace poco fue mamá de la pequeña Isabelita y vive junto a su marido, Juan Manuel Urtubey, gobernador de nuestra provincia.

Pero a veces no todo es felicidad, la actriz recordó en sus redes sociales una foto de su papá, quien falleció en 2014. Subió una foto Instagram con él y le dedico un doloroso posteo.

“Pa. No sé cómo hacer para seguir disimulando que entiendo perfecto que no estás más acá… Me duele hasta el alma que no puedas venir a ver a mi bebita. ¡Quiero que la veas! Y trato de imaginarme que por fin venís y la alzás y te reís emocionado, pero no”, expresó Macedo a cuatro años de su muerte.

Luego agregó: “Entiendo que tengo que tratar de imaginarte feliz y que desde algún lado la ves y que la vas a cuidar de todo… Pero ¡QUIERO VERTE CUANDO LA VEAS! Te amo con toda mi alma y te extraño tanto que me quedo sin aire. Cuidanos mucho siempre de todo”.