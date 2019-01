Imputabilidad de menores: "Es momento de bajarla un año"

El abogado Francisco Ortega se refirió al proyecto del Gobierno de la Nación, dando su visto bueno a que la imputabilidad se baje a los 15 años, pero no más. Consideró importante acompañar la reeducación de los menores detenidos para que "no salgan peor de cómo entran".

Siguen las repercusiones en torno al proyecto que presentaría el Gobierno de la Nación en el Congreso, en el cual se buscaría crear un nuevo régimen penal juvenil, que buscaría bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, entre otros ítems.

Al respecto del proyecto, el abogado salteño Francisco Ortega consideró importante que se dé esta oportunidad, en base a la realidad que muestra cómo cada vez hay más menores involucrados en hechos delictivos.

“Es momento de bajar un año la imputabilidad de los menores, últimamente se están viendo muchos delitos graves y cometidos por menores de 15 años”, analizó en diálogo con Canal 4.







Del mismo modo, Ortega aseveró que la merma de un año “está bien, pero no más, a los 15 años estaría bien”. No obstante, puntualizó que “todo depende de los medios que tengan los Estados provinciales para la contención, cómo va a ser el régimen con el menor, no se los pueden mezclar con gente de otras edades”.

Por otra parte, remarcó la notoria participación de los jóvenes en delitos. “Uno ve que siempre hay un menor involucrado, o los usan para cometer delitos, ellos mismos ya van entrando por ese camino, (entonces) hay que tratar de reubicarlos en la sociedad, desde los 15 años sí se reubican, para eso hay que tener una política de reeducación importante y completa, para que le chico no entre y salga peor”, concluyó.