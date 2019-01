Maduro amenaza al Grupo Lima y llama a Macri “destructor de Argentina”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles al Grupo de Lima que tomará duras medidas diplomáticas si en 48 horas no rectifica su posición sobre Venezuela, en la víspera de asumir un nuevo mandato de seis años, cuya legitimidad no reconoce ese bloque.

También apuntó contra el presidente Mauricio Macri al señalarlo como "el señor destructor de Argentina". Lo hizo mientras comparaba sus resultados en las elecciones con los de mandatarios como Donald Trump, Macri y el presidente chileno Sebastián Piñera, entre otros.

"Se entregó a todos los gobiernos del 'cartel' de Lima una nota de protesta donde les exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas", sentenció Maduro en rueda de prensa.

Con el apoyo de Washington y la excepción de México, el Grupo de Lima emitió el pasado viernes una declaración en la que le pidió no tomar posesión el jueves y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan "elecciones democráticas".

"Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno constitucional que presidio, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier acción", aseguró el mandatario.

El Grupo de Lima, integrado por 14 países, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos desconocieron la reelección de Maduro en los comicios del 20 de mayo, adelantados por la oficialista Asamblea Constituyente y boicoteados por la oposición, que los consideró un fraude.

Mientras que Maduro se posesionará con la presencia de sus aliados, los presidentes Miguel Díaz-Canel (Cuba), Evo Morales (Bolivia) y, posiblemente, Daniel Ortega (Nicaragua), la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión extraordinaria sobre Venezuela.

La UE llamó el martes a una nueva elección "libre y justa" y oficialmente se desconoce si enviará a algún representante a la ceremonia, prevista para las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante el Congreso, único poder no oficialista.

Al calificar de "inaceptable" la declaración del Grupo de Lima, Maduro fustigó en particular el punto en el que el bloque, al que acusa de seguir órdenes de Washington, tomó partido por Guyana en una disputa territorial con Venezuela.

En el documento, el Grupo de Lima -que integra Guyana- incluyó un punto que rechaza "cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la región" y pidió a Maduro que desista de "acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos".







"Me comprometo a realizar los cambios que hacen falta en Venezuela para poder hacer realidad los sueños de nuestro comandante Hugo Chávez, para seguir avanzando en la prosperidad económica", prometió este jueves.

Según el FMI, la economía, que se redujo a la mitad durante su gobierno de Maduro, se contraerá 5% en 2019, y la hiperinflación alcanzará 10.000.000%.

La ONU calcula que 2,3 millones de venezolanos salieron desde 2015 a raíz de la crisis, y estima que esa cifra subirá a 5,3 millones en 2019.