Conoce el fixture de los equipos salteños para el Regional

Finalmente se realizó el sorteo de los cruces de las zonas del Torneo Regional Amateur. Debido a que númerosos equipos decidieron bajarse a último momento de la participación del ex Torneo Federal B y C, el sorteo se retrasó una semana y esta tarde se dieron a conocer los cruces.



En total fueron 45 (hasta el momento) los equipos que decidieron prescindir de la participación de este nuevo torneo, ya que la reforma del mismo requiere un mayor presupuesto. En nuestra Capital, Camioneros y Pellegrini fueron los que se bajaron de la participación, así también se dió en muchas otras zonas.

En la tarde de ayer se oficializaron las fechas del Torneo Federal Regional Amateur, los capitalinos integran la Zona 3 de 6 equipos de la Región Norte. La etapa clasificatoria será de ida y vuelta y los tres primeros de las zonas de 6 pasarán a la siguiente etapa de play off.





ZONA 3

Club Atlético Peñarol

Club Atlético Central Norte

Club Atlético Mitre

Club Los Cachorros

Club Deportivo Villa San Antonio

Club Atlético Olimpia Oriental





Fecha N° 1. 27/01/19

Peñarol vs Central Norte

Cachorros vs Mitre

Olimpia Oriental vs San Antonio



Fecha N° 2. 03/02/19

Olimpia Oriental vs Peñarol

San Antonio vs Cachorros

Mitre vs Central Norte



Fecha N° 3. 10/02/19

Peñarol vs Mitre

Central Norte vs San Antonio

Cachorros vs Olimpia Oriental



Fecha N° 4. 17/02/19

Cachorros vs Peñarol

Olimpia Oriental vs Central Norte

San Antonio vs Mitre



Fecha N° 5. 24/02/19

Peñarol vs San Antonio

Mitre vs Olimpia Oriental

Central Norte vs Cachorros



Fecha N° 6. 03/03/19

Central Norte vs Peñarol

Mitre vs Cachorros

San Antonio vs Olimpia Oriental



Fecha N° 7. 10/03/19

Peñarol vs Olimpia Oriental

Cachorros vs San Antonio

Central Norte vs Mitre



Fecha N° 8. 17/03/19

Mitre vs Peñarol

San Antonio vs Central Norte

Olimpia Oriental vs Cachorros



Fecha N° 9. 23/03/19

Peñarol vs Cachorros

Central Norte vs Olimpia Oriental

Mitre vs San Antonio



Fecha N° 10. 31/03/19

San Antonio vs Peñarol

Olimpia Oriental vs Mitre

Cachorros vs Central Norte

ZONA 4

Fuente: Realidad Deportiva